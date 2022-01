Volley: la Vbc ci prova, ma l'Imoco è un'armata invincibile

CONEGLIANO - Piove sul bagnato in casa Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore perché se il 3-0 rimediato a Conegliano consegna alla storia la settima sconfitta consecutiva delle rosa (peggior striscia in A1 per la Vbc) la notizia peggiore della giornata arriva prima del match.

Le ragazze di coach Martino Volpini sono infatti scese in campo al PalaVerde senza Marta Bechis e Linda Mangani, colpite dal Covid e dunque a rischio anche per la delicatissima trasferta di Bergamo di settimana prossima.

Sul campo delle campionesse d’Italia in carica Zambelli e socie si consegnano al pronostico scontato non senza lottare soprattutto in un secondo set che per larghi tratti ha visto le ospiti tenere sotto scacco una Imoco parsa un po’ rallentata e svogliata, forse anche a causa della quarantena forzata che l’ha tenuta lontana dal campionato per due settimane.