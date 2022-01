La Vanoli in campo contro Sassari, al via la vendita dei biglietti

CREMONA - Terminata la pausa forzata a causa della quarantena cui è stata sottoposta la squadra per i numerosi casi di positività al Covid-19, domenica la Vanoli torna in campo alle ore 12 perr affrontare al PalaRadi il Banco di Sardegna Sassari. La società ha previsto l'apertura della biglietteria nei seguenti giorni:

Venerdì 7 gennaio 11:00 - 13:30 e 16:30 - 18:30

Domenica 9 gennaio dalle 10:00 all'inizio del match

I biglietti sono già acquistabili online su vivaticket.com. La società ricorda che l'accesso è consentito solo con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Eventuale biglietto o miniabbonamento acquistato per il match contro Trieste (in programma il 26 dicembre e rinviato al 12 gennaio) NON è valido per il match contro Sassari. Servirà chiedere un voucher in biglietteria utilizzabile poi entro la fine della regular season.