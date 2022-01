Cremonese, il match col Como rinviato alle 14 di sabato 15 gennaio

CREMONA - U.S. Cremonese comunica che tutti i tagliandi acquistati per la gara CREMONESE-COMO del 26/12/2021, compreso il pacchetto CREMOxTrE, saranno considerati VALIDI in occasione della nuova data di recupero della partita.

Chi fosse impossibilitato ad assistere alla gara che si disputerà SABATO 15/01/2022 alle ore 14.00, potrà richiedere l’annullo ed il rimborso del titolo precedentemente acquistato. Di seguito si riportano le modalità e le tempistiche per ottenere il rimborso del biglietto.

QUANDO:

I RIMBORSI SARANNO POSSIBILI ESCLUSIVAMENTE DA SABATO 8 gennaio ore 16 A VENERDI’ 14 gennaio ore 19.

COME:

Biglietto acquistato ONLINE: chi ha acquistato il tagliando sul sito sport.ticketone.it potrà ottenere il rimborso seguendo la procedura indicata attraverso la pagina https://www.rimborso.info.

Biglietto acquistato presso le RICEVITORIE: il rimborso del biglietto avverrà presentando il tagliando presso la ricevitoria in cui lo stesso è stato acquistato;

Biglietto acquistato presso lo STADIO ZINI: il rimborso avverrà recandosi presso le biglietterie dello Stadio Zini (Via Cardinal Massaia) nei seguenti giorni ed orari:

• Lunedì 10/1/2022 dalle 17.00 alle 19.00

• Martedì 11/01/2022 dalle 17.00 alle 19.00

• Mercoledì 12/01/2022 dalle 17.00 alle 19.00

• Giovedì 13/01/2022 dalle 17.00 alle 19.00

• Venerdì 14/01/2022 dalle 17.00 alle 19.00

SI RICORDA CHE IL RIMBORSO PRESSO LE RICEVITORIE E LE BIGLIETTERIE DELLO STADIO POTRA’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE RICONSEGNANDO IL BIGLIETTO (O I BIGLIETTI SE SI TRATTA DI UN ORDINE PLURIMO EFFETTUATO DA UN UNICO ACQUIRENTE). LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL BIGLIETTO, NON DARA’ DIRITTO AD OTTENERE IL RIMBORSO.

Per coloro che, per l’acquisto, hanno utilizzato il voucher di rimborso degli abbonamenti 19/20, l’importo verrà riaccreditato automaticamente, mentre la parte monetaria verrà restituita dal punto vendita.

CREMO X TRE

Per coloro che avessero acquistato il pacchetto Cremo x TrE, comprendente la gara CREMONESE – COMO, segnaliamo che il tagliando in loro possesso rimarrà valido per l’accesso in occasione della nuova data di recupero della partita.

NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE, IL TITOLARE DOVRA’:

Recarsi presso le biglietterie dello Stadio ZINI, esclusivamente nei giorni e negli orari sopra indicati;

Riconsegnare il Tagliando CREMO X TrE

Ritirare il voucher valido per una delle successive partite casalinghe della US CREMONESE.

INFORMAZIONI: Mail: biglietteria@uscremonese.it – Telefono: 0372/434016 (Interno n. 6) orario ufficio