Libro su Vialli, sale la febbre: domani c’è la presentazione

CREMONA - «Un’emozione talmente forte che mi farà perdere il sonno».

Matteo Bonetti, autore del volume «Gianluca gonfia la rete», libro in cui il medico cremonese racconta la carriera di Gianluca Vialli attraverso una raccolta di cimeli di ogni tipo, dal francobollo alle figurine, dalle carte da gioco agli stemmi, se ne sta rendendo conto a poco a poco.

IN VENDITA CON IL GIORNALE. L’imminente uscita del suo lavoro «quasi tre anni intensi e di contatti assidui con Gianluca» sta riscuotendo un’enorme attenzione a tutte le latitudini e il giorno della presentazione si sta avvicinando inesorabilmente a suon di riscontri positivi.

Il libro verrà presentato domani pomeriggio e sarà in vendita con il quotidiano La Provincia al prezzo speciale di 13,70 euro a partire da sabato.

La figurina di Vialli edizione Topps Chrome red

«L’effetto che ha avuto l’annuncio è stato a dir poco sorprendente — sorride tra un mix di sorpresa e soddisfazione Bonetti — perché ho il telefono rovente. Telefonate, messaggi, contatti via social: tanti chiedono del libro, vogliono sapere ma soprattutto vogliono acquistare. Questo lavoro nasce dalla passione e dal cuore, ho impiegato quasi tre anni a realizzarlo ma alla fine farà del bene a tutti. Il ricavato aiuterà la fondazione Vialli e Mauro e per me che sono medico è solo un piacere poter aiutare la ricerca. Per adesso il riscontro è positivo e spero che l’onda dell’entusiasmo possa contagiare sempre più persone».

Chi conosce Bonetti ha colto l’occasione per contattarlo.

«Il quartiere di Cristo Re sta rispondendo in maniera clamorosa, la chat degli amici di infanzia è un continuo botta e risposta sul tema del libro. Mi fa piacere che la gente abbia apprezzato l’idea, il modo in cui è nata e lo scopo che perseguirà. Tutto è nato quasi come un gioco tra me e Gianluca, ce ne siamo fatti di risate».

Bonetti spiega anche perché.

«Quando chiamavo Gianluca perché avevo tra le mani una sua figurina o cartolina con diciture orientali, specialmente quelle prodotte a Hong Kong, lui mi chiedeva di tradurre e spesso rispondevo con frasi inventate che ovviamente lo prendevano in giro».

Tra una risata e l’altra però, il contributo di Gianluca Vialli è stato prezioso.

«Certamente — ribatte Bonetti — perché è sempre stato molto attento a ogni dettaglio. Magari mi segnalava una imprecisione, un particolare che a me era sfuggito, una data inesatta, cose di questo tipo. Tanto che nel libro troverete un capitolo dedicato proprio a queste chicche che andrete a leggere. Una raccolta di curiosità che racconta anche come è nato il bro in sostanza».

Domani pomeriggio verrà virtualmente tagliato il nastro che svelerà il libro ‘Gianluca gonfia la rete’. Oltre ai due protagonisti, Bonetti da una parte e Vialli dall’altra, collegato da Londra, sono previsti alcuni ospiti.

L'EVENTO. Per realizzare l’evento organizzato dal quotidiano La Provincia, è nata la joint venture con l’emittente Cremona 1 che metterà a disposizione il proprio studio per le riprese e i collegamenti. La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del giornale e sul sito. Un evento unico.