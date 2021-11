La Cremonese fallisce il decollo, amaro stop ad Alessandria

ALESSANDRIA - La Cremonese non sfrutta il turno di campionato che la vedeva opposta a una squadra decisamente attardata in classifica.

Al Moccagatta i grigiorossi sono stati sconfitti 1 a 0 dall'Alessandria dopo una gara nella quale la Cremonese non ha mai dato l'impressione di girare col motore a pieno regime, se a questo si aggiunge un buona dose di sfortuna nei minuti di recupero, con due clamorose occasioni - prima una super parata di Pisseri su conclusione di Baez e poi una clamorosa traversa di Gaetano a portiere battuto - la frittata è fatta.

Dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi, equilibrato ma sempre con una supremazia dei grigi piemontesi e nel quale Carnesecchi aveva salvato in un paio di occasioni la porta grigiorossa, nella ripresa arriva subito il vantaggio dell'Alessandria con una rete di Mustacchio che penetra in area e batte Carnesecchi.

La reazione della Cremonese c'è ma non si concretizza con reali pericoli per la difesa piemontese fino alla doppia occasione nei minuti di recupero.

Alla fine tre punti d'oro per l'Alessandria che prende ossigeno nella lotta per uscire dalla zona playout; per la Cremonese resta l'amarezza per un passo falso inatteso e per l'occasione mancata di fare un balzo in avanti in classifica.

LA DIRETTA SCRITTA

94' Alessandria-Cremonese finisce 1-0-

93' Traversa di Gaetano che dal limite dell’area non trova il pareggio.

91' Parata incredibile di Pisseri su Baez che sul secondo palo aveva colpito di testa a colpo sicuro.

90' Concessi quattro minuti di recupero.

87' Cartellino giallo: ammonito Casarini.

85' Gol annullato a Palombi. L’ex grigiorosso aveva saltato Carnesecchi e aveva messo la palla in rete. Gioco fermo per un tocco di mano.

79’ Doppio cambio per l’Alessandria: entrano Kolaj e Palombi escono Corazza e Arrighini.

78' Occasione per Valeri che in area di rigore trova una buona copertura da parte di Pisseri.

76’ Doppio cambio per la Cremonese: entrano Baez e Nardi escono Crescenzi e Zanimacchia.

75' Cartellino giallo: ammonito Chiarello.

72’ Cambio per l’Alessandria: entra Benedetti esce Milanese

71' Palla lunga per Lunetta che in area di rigore non riesce a trovare la porta.

66’ Cross di Di Carmine che attraversa tutta l’area di rigore. Brivido per l’Alessandria.

65’ Occasione per l’Alessandria. Corazza calcia sul primo palo, Carnesecchi mette in calcio d’angolo.

63’ Cartellino giallo: ammonito Corazza.

61' Cambio per la Cremonese: entra Di Carmine ed esce Valzania.

60' Corner di Zanimacchia per Strizzolo che colpisce al volo. Tiro debole che non crea problemi a Pisseri.

55' Secondo cambio per la Cremonese: dentro Strizzolo fuori Castagnetti.

55' Tiro di Zanimacchia deviato in corner.

50' Cross di Zanimacchia che diventa un tiro. Palla messa in corner da Pisseri.

50' Reazione della Cremonese con Valeri che cerca un cross dal fondo. Palla allontanata.

48' ⚽ GOL DELL'ALESSANDRIA. Mustacchio entra in area di rigore e calcia potente in porta battendo Carnesecchi.

46' Primo pallone giocato dai padroni di casa

45' Prima sostituzione all'intervallo per la Cremonese: entra Gaetano, esce Buonaiuto.

Via al secondo tempo

Fine primo tempo

45' Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.

44' Cartellino giallo: ammonito Arrighini.

43' Ultimi due minuti del primo tempo. ancora 0-0.

36' Miracolo di Carnesecchi sul colpo di testa di Casarini. Secondo grande intervento del portiere nel giro di pochi secondi.

35' Occasione per l’Alessandria. Brutta palla persa dalla Cremonese, Corazza calcia in area di rigore, Carnesecchi salva i grigiorossi.

30' Cross di Zanimacchia per Ciofani che trova il tempo giusto ma colpisce alto.

27' Cartellino giallo: ammonito Valeri.

24' Brivido per la Cremonese. Palla che arriva ad Arrighini che viene atterrato in area di rigore da Carnesecchi. Tutto fermo per fuorigioco.

23' Zanimacchia prova a saltare l’uomo sulla destra. Palla in fallo laterale.

19' Arrighini cerca di trovare la porta sul corner di Milanese. Palla alta.

18' Attacca l’Alessandria, Fagioli concede il primo corner della gara per i padroni di casa.

16' Occasione per la Cremonese. Cross di Valeri che diventa un tiro. Buona la copertura di Pisseri che mette in corner.

12' Occasione per l’Alessandria. Giocata a rimorchio di Chiarello per Lunetta che non trova la porta.

9' Fagioli si inventa un passaggio illuminante con il tacco in area di rigore, Buonaiuto calcia in porta ma il tiro è troppo debole.

7' Palla persa in uscita dall’Alessandria, la Cremonese non sfrutta l’occasione.

6' Cartellino giallo: ammonito Parodi.

6' Palla verticale per Arrighini, ottima uscita di Carnesecchi.

4' Buoni ritmi in questo avvio di gara da parte di entrambe le squadre.

1' Primo pallone giocato dai grigiorossi.

0' Pecchia sceglie Ciofani per Di Carmine al centro dell'attacco a tre, con Zanimacchia e Buonaiuto sulle corsie laterali. Ravanelli e Valeri oggi titolari in difesa.

LE FORMAZIONI