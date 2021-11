La Vanoli crolla nel finale

TREVISO - E' stata una partita equilibrata per tre quarti ma poi, nell'ultimo quarto, Treviso ha fatto la differenza quando ha schierato i due lunghi - Jones e Sims - e da quel momento Cremona è andata in difficoltà anche fisicamente, non avendo la forza di reggere l'urto. Come a Trento, nel momento in cui Treviso ha dato la spallata, la squadra di coach Galbiati si è sciolta. Questa, in sintesi, la storia della partita persa dalla Vanoli 96-83.