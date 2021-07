Azzurri da favola, Spagna ko ai rigori

LONDRA - L'Italia va in finale a Euro 2020. Nella semifinale di Wembley, ha battuto la Spagna 5-3 dopo i rigori e ha staccato il biglietto per l’ultima partita che si giocherà domenica 11 luglio. Alla fine è stato decisivo il rigore calciato da Jorginho. Nei 90' dei tempi regolamentari gli Azzurri erano passati in vantaggio con una gol di Chiesa. Poi il pareggio di Morata, entrato nella ripresa. I supplementari non hanno cambiato le sorti della sfida, che si è così trascinata ai rigori. Questa la sequenza dagli undici metri. Locatelli: parato. Dani Olmo: fuori. Belotti: gol. Gerard Moreno: gol. Bonucci: gol. Thiago: gol. Bernardeschi: gol. Morata: parato. Jorginho: gol.