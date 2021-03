Èpiù, 'farsa' playoff: fissate le date di gara 1 e 2

CASALMAGGIORE (25 marzo 2021) - Ennesimo capitolo della 'farsa' playoff per la Èpiù Casalmaggiore. La Lega ha fissato le date di gara 1 e gara 2 con Chieri ed è stata chiesta l'inversione di campo. Domani gara 1 in programma a Chieri mentre domenica gara 2 al PalaRadi. Ovviamente Casalmaggiore non scenderà in campo, resta da capire cosa succederà.

