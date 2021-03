VBC èpiù, una sconfitta chiude la peggior regular season in A1

CASALMAGGIORE (7 marzo 2021) - Il congedo della E’più Casalmaggiore della regular season non è di quelli confortanti in vista dei playoff perché le rosa cedono di fronte a Busto Arsizio (in campo con il sestetto tipo per tutto il match), incassano la quinta sconfitta consecutiva e domani sapranno se la classifica definitiva le collocherà al decimo o all’undicesimo posto. Una vittoria da tre punti di Perugia manderebbe le rosa al terzultimo posto. Per ora d certo c’è che è la peggior regular season in A1 della storia di Casalmaggiore.

La squadra di Casalmaggiore resta in gara per due set. Il primo è quello dei rimpianti, perso per tre punti dopo aver toccato un largo vantaggio a metà parziale. La riscossa del secondo set (25-23) è un fuoco di paglia: nella terza e nella quarta frazione le farfalle lasciano le rosa rispettivamente a quota 20 e 19.

