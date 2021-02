Trentino - E'più Casalmaggiore (diretta ore 19)

CASALMAGGIORE (18 febbraio 2021) - Aldilà della classifica, il match che stasera (ore 19) attende la Èpiù Casalmaggiore al Sanbapolis di Trento contro le padrone di casa della Delta Despar è un banco di prova per le ragazze di coach Parisi che al cospetto di una squadra reduce da cinque sconfitte consecutive misurerà la profondità della propria crisi. Una bella vittoria in Trentino ridurrà a meri incidenti di percorso i due ko patiti per mano di Busto Arsizio e, soprattutto, Brescia mentre un'altra sconfitta aprirà ufficialmente lo stato d'agitazione rispetto alle condizioni della squadra.

