Bartoccini Perugia - E'più Casalmaggiore: ore 17 PalaBarton

PERUGIA (3 febbraio 2021) - Mercoledì insolito quello della Èpiù Casalmaggiore che oggi alle 17 sarà di scena al PalaBarton di Perugia per il recupero della seconda giornata di ritorno rinviata da dicembre causa Covid. L’avversario di turno di Melandri e compagne è la Bartoccini Fortinfissi Perugia, formazione che naviga pericolosamente in penultima posizione, con due soli punti di vantaggio su Brescia ultima, senza spiegazioni apparenti dato che guida tecnica ed organico sono di primo livello. L’approdo in panchina del ct Davide Mazzanti, non ha prodotto il cambio di rotta preventivato dato che Carcaces e socie non sono mai riuscite ad affrancarsi dai bassi fondi della graduatoria difettando dei progressi che tutti si attendevano. Il netto ko patito domenica per mano della Zanetti Bergamo, un sanguinoso 3-0 tra le mura amiche, è l’ennesimo passo falso inatteso per una squadra che annovera giocatrici con palmarès invidiabili come Havelkova, Ortolani, Carcaces, la stessa Cecchetto (campionessa d’Europa con Casalmaggiore) e finendo con Aelbrecht (coppa Italia con Bergamo) e Koolhaas. Occhio però a dar per morta Perugia perché il momento della svolta potrebbe arrivare da un momento all’altro ed ogni match è buono per Di Iulio e compagne per accendersi, rendere al massimo del proprio potenziale e diventare cliente pericoloso per chiunque. Ecco che dunque Casalmaggiore è chiamata a prestare la massima attenzione riproponendo in campo il gioco, la determinazione e lo spirito di squadra che hanno fatto la differenza nel primo successo del 2021, il netto 3-0 che ha spazzato via Firenze dal PalaRadi in poco più di un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO