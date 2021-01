Saugella Monza - E'più Casalmaggiore 1-0 (25-23, 21-22)

MONZA (23 gennaio 2021) - Il 2021, per ora, non ha portato in dote buone notizie per la E’più Casalmaggiore, ancora a secco di punti nel nuovo anno. Le rosa ci provano contro una Monza estasiata dal pesante ko inflitto a Novara a domicilio (0-3) e tornata in corsa per il secondo posto, servirà una E’più decisamente diversa da quella vista a Chieri, e magari anche una Saugella non al massimo della propria condizione.