Sirressi: «Pronte a cambiare passo»

CASALMAGGIORE (21 gennaio 2021) - Più che un semplice libero, più che una semplice giocatrice, Imma Sirressi è per Casalmaggiore un simbolo, un’icona di quelle cavalcate incredibili che hanno condotto il Listone sul tetto d’Europa e figliol prodigo che dopo due stagioni a Bergamo non ha saputo resistere al richiamo di quella che, legittimamente, considera una seconda casa. Un giorno potrebbe diventare cittadina onoraria, nei cuori dei tifosi lo è già, e sono proprio i tifosi ed il pubblico ciò che più manca al libero di Santeramo. «Giocare senza il sostegno della nostra gente, senza quell’atmosfera elettrizzante che ci ha sempre dato una marcia in più è davvero surreale – commenta Sirressi – ed è brutto dire che quasi ci siamo abituate a questo clima asettico, perchè non dovrebbe essere così. D’altro canto tutte le premure che i tifosi hanno nei nostri confronti, i regalini che ci fanno trovare in palestra o sul cofano della macchina, gli striscioni, i messaggi d’affetto, sono un nuovo modo di stare vicini che testimonia quanto sia grande l’affetto che ci lega. Inutile dire che avessi immaginato il mio ritorno a Casalmaggiore in maniera diversa, ma è bello anche così».

C’è un aspetto positivo in questa nuova normalità fatta di mascherine e nessun contatto?

«Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno posso dire che non potendo andare da nessuna parte, stiamo molto più insieme come squadra, sempre nel rispetto della normativa, e questo senza dubbio ha permesso al gruppo di compattarsi».

INTERVISTA INTEGRALE SU LA PROVINCIA DEL 21 GENNAIO 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO