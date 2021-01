Chieri - Vbc Casalmaggiore diretta ore 17

CASALMAGGIORE (17 gennaio 2021) - La Èpiù Casalmaggiore conta di chiudere il rammarico fuori dallo spogliatoio già a partire da oggi pomeriggio a Chieri, perchè se i match ben giocati con Novara e Scandicci han portato in dote elogi e qualche consapevolezza in più, la partita con la formazione piemontese deve invece essere quella che riporta in via Baslenga punti utili per la classifica, dato che non si fanno salvezze o playoff con le pacche sulle spalle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO