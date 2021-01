Vbc Casalmaggiore - Scandicci diretta ore 21

CREMONA (9 gennaio 2020) - Seconda partita in una settimana per la E’più Casalmaggiore che dopo i rimpianti del match con Novara ha l’occasione per provare di essere maturata ed aver appreso dai propri errori nell’impegno di stasera, alle 21, davanti alle telecamere di RaiSport, con la Savino del Bene Scandicci. Le ragazze di coach Parisi, nelle ultime quattro gare, hanno tenuto a battesimo rispettivamente prima, seconda e quarta in classifica e se il set strappato a Conegliano aveva del miracolo ed il testa a testa con Novara della resa onorevole, le toscane sono formazione decisamente altalenante e peraltro orfana di Magdalena Stysiak, opposta polacca, punto di riferimento e bomber della formazione di Barbolini con 214 punti (settima nella classifica marcatori, seconda in punti/set giocati).

