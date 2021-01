E'più Casalmaggiore - Igor Novara (diretta alle 19)

CREMONA (5 gennaio 2021) - Il primo impegno del 2021 per la Èpiù Casalmaggiore è una classica del volley tricolore un po’ sbiadita dato che se la rivalità con Novara ha infiammato i palazzetti per anni, ora ha perso il fascino dei tempi che furono. Certo è che per le ragazze di Parisi sarà l’ennesimo ritorno in campo dopo un periodo di inattività, oltre quindici giorni, in un continuo stop and go che di certo non può far bene all’amalgama ed al ritmo partita di una formazione che già ha dovuto reinventare se stessa almeno quattro volte. L’anticipo di oggi alle 19 al PalaRadi è allora ennesima occasione per cercare di toccare un asticella che la formazione di coach Lavarini ha fissato decisamente in alto, reduce da due sole sconfitte in campionato e da un cammino immacolato in Champions League, dove ha chiuso con tre vittorie la prima bolla casalinga.