Cremonese ko (2-0) anche col Chievo, Bisoli in bilico

CREMONA (4 gennaio 2021) - La Cremonese perde 2-0 in casa con il Chievo dopo una prestazione decisamente piatta, soprattutto dopo essere passata in svantaggio. La panchina di Bisoli è sempre più traballante. Adesso c'è la sosta e, alla ripresa il 17, i grigiorossi dovranno affrontare il Pescara in un delicatissimo match salvezza.

La classifica: Empoli p.34 Salernitana 31 Monza 30 Spal 29 Cittadella 27 Lecce 26 Venezia 25 Frosinone 25 Chievo 24 Pordenone 24 Brescia 21 Pisa 20 Vicenza 19 Reggina 17 Pescara 16 Cosenza 15 Cremonese 15 Reggiana 15 Entella 14 Ascoli 13

La partita

Finisce 2-0 per il Chievo

91' la Cremonese si vede in avanti con un tiro di Celar bloccato da Semper

90' quattro minuti di recupero

85' cambio Cremonese: Ravanelli per Teranova

84' cambio Chievo: Viviani per Palmiero

82' ammonito Bertagnoli (Chievo)

81' GOL DEL CHIEVO - Gran conclusione di Bertagnoli che fa secco Zaccagno con un tiro all'incrocio dal limite dell'area; l'assist è del solito Garritano

- Gran conclusione di che fa secco Zaccagno con un tiro all'incrocio dal limite dell'area; l'assist è del solito Garritano 80' ancora il Chievo con un colpo di testa di Garritano che termina fuori

79' cambio Cremonese: Ghisolfi per Nardi

74' Chievo di nuovo pericoloso: Margiotta calcia rasoterra, favorito da un rimpallo su incursione di Garritano e Zaccagno blocca a terra

73' ammonito Castagnetti (Cremonese)

71' che occasione per il Chievo: Obi si avventa di testa su un bel cross di Garritano e da ottima posizione manca lo specchio della porta

68' cambio Chievo: Fabbro pe De Luca

68' cambio Chievo: Bertagnoli per Ciciretti

64' occasione per la Cremonese con una rovesciata di Terranova. Il difensore, nell'esecuzione del gesto atletico, resta a terra dolorante

58' cambio Cremonese: Celar per Gaetano

51' cambio Chievo: Margiotta per Giaccherini

50' problema per l'autore del gol Giaccherini che non riesce a continuare e chiede il cambio

48' avvio di ripresa scoppiettante con il Chievo che si ributta in avanti, Garritano entra in area, ma non riesce ad eludere castagnetti che lo conntrasta senza commettere fallo; Garritano riesce a tirare, ma disturbato dall'avversario manda alto

47' risposta immediata della Cremonese: Zortea mette in area per Gaetano, para Semper

46' ci prova subito il Chievo con un pallone crossato da Mogos che Castagnetti leva dalla diponibilità di De Luca; palla a Giaccherini che spara alto

Secondo tempo

Fine primo tempo

35' ammonito Palmiero (Chievo)

34' ammonito Valzania (Cremonese)

27' buona opportunità per la Cremonese con Gaetano che, dopo un slalom, entra in rea e calcia alto

22' GOL DEL CHIEVO - Giaccherini trasforma il calcio di rigore che lui stesso si era procurato

- trasforma il calcio di rigore che lui stesso si era procurato 21' ammonito Zaccagno (Cremonese)

21' lancio per Giaccherini che entra in area e viene atterrato da Zaccagno: rigore. Vibranti proteste dei giocatori della Cremonese per la concessione di un penalty che lascia qualche dubbio

18' Chievo vicino al gol: angolo di Ciciretti, tocco in area di De Luca e Zaccagno disinnesca la minaccia bloccando prima che Obi riesca a trovare la deviazione decisiva a pochi passi dalla linea di porta

15' ancora un'occasione per la Cremonese: dopo una pregevole azione, Nardi crossa al centro per Pinato che viene chiuso appena prima di battere a rete

13' grande occasione per la Cremonese: splendido dialogo in velocità tra Ciofani e Gaetano con quest'ultimo che arriva davanti al portiere, ma calcia debolmente dopo aver forse toccato il pallone una volta di troppo

10' poche emozioni fino qui: i portieri sono rimasti sostanzialmente inoperosi, la Cremonese aspetta e cerca di colpire in contropiede

5' è partito meglio il Chievo che tiene l'iniziativa, ma la Cremonese è ben messa in campo, pressa alto e lascia poco spazio agli ospiti

1' la Cremonese è schierata con il 3-4-3

Fischio d'inizio

LE FORMAZIONI - Nella Cremonese, tra i pali, fa il suo esordio assoluto Zaccagno. L'attacco della Cremonese è composto da Pinato, Ciofani e Gaetano.

IL TABELLINO

Cremonese (3-4-3): Zaccagno; Bianchetti, Terranova (85' Ravanelli), Zortea; Nardi (79' Ghisolfi), Valzania, Castagnetti, Gustafson; Pinato, Ciofani, Gaetano (58' Celar). A disposizione: Volpe, De Bono, Ravanelli, Girelli, Ghisolfi, Bia, Schirone, Bernasconi, Celar. All. Bisoli.

Chievo (4-2-3-1): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Obi, Palmiero (84' Viviani), Ciciretti (68' Bertagnoli), Garritano Giaccherini (51' Margiotta); De Luca (68' Fabbro). A disposizione: Seculin, Leverbe, Zuelli, Fabbro, Di Noia, Pavlev, Djordjevic, Viviani, Bertagnoli, Cotali, D’Amico, Margiotta. All. Aglietti.

Arbitro: Prontera di Bologna (assistenti Scatragli di Arezzo e Yoshikawa di Roma, quarto uomo Santoro di Messina).

Reti: 22' (rig.) Giaccherini, 81' Bertagnoli.

Note - Ammoniti Zaccagno, Valzania, Palmiero, Castagnetti, Bertagnoli.

