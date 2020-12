Cremo ko, il Monza vince 2-0 allo Zini

CREMONA (27 dicembre 2020) - Alla fine la Cremonese esce sconfitta 2-0 dal terreno di gioco dello Zini ma con il Monza poteva finire diversamente. I grigiorossi, infatti, nella ripresa hanno costretto il Monza a difendere e in almeno tre occasioni hanno sfiorato il pareggio che a quel punto sarebbe anche stato meritato. A dieci minuti dalla fine, poi, il clamoroso errore di Zortea che, forse aspettandosi l'uscita del portiere Volpe, ha concesso palla in area di rigore al Monza che con Frattesi ha chiuso la partita. La Cremonese è stata protagonista di un primo tempo sotto tono, giocato a ritmi troppo bassi e nel quale il Monza ha avuto un possesso palla del 70 per cento: nonostante questo anche il primo gol dei brianzoli è arrivato in seguito a una disattenzione dei grigiorossi che hanno concesso lo spazio in profondità a Gytkjaer che, dopo aver difeso il pallone, ha scaricato per l'inserimento di Barillà che ha superato Volpe in uscita. A conti fatti per la Cremonese una sconfitta che sulla carta col Monza ci può stare ma che, per il modo in cui è maturata, lascia un retrogusto amaro. Per i brianzoli prova di personalità e terzo posto in classifica.

LA PARTITA

Finisce il secondo tempo

90' + 3' Concessi tre minuti di recupero

88' Bella azione della Cremonese che esce palla al piede in manovra: il pallone arriva a Gaetano che invece di tirare in diagonale mette in mezzo. La difesa del Monza libera

85' Bravo Pinato a fare il vuoto a sinistra, bel cross per Ciofani che di testa mette alto sulla traversa

84' Ceravolo al posto di Gustafson per la Cremonese

76' RADDOPPIO DEL MONZA. Gol di Frattesi che approfitta di una clamorosa incomprensione fra Zortea e Volpe e batte facilmente il portiere grigiorosso

73' Ultimo cambio per il Monza: fuori Armellino dentro Frattesi

71' Bravo Gaetano che in un fazzoletto riesce a liberarsi e a concludere dal limite dell'area: tiro parato da Di Gregorio

69' Bisoli cambia: dentro Gaetano e fuori Fiordaliso

64' Clamorosa occasione dei grigiorossi: Bianchetti non riesce a mettere in porta un colpo di testa da distanza ravvicinata

63' Occasionissima della Cremo con Pinato che impegna De Gregorio che si salva in calcio d'angolo

62' Bellissima iniziativa di Zortea che fa fuori tre avversari ma poi mette in area un traversone troppo lento

60' Occasione per la Cremonese con Celar che, ben servito da Zortea, prende il tempo al difensore ma di testa mette a lato

59' Bella azione dei grigiorossi: Gustafson lavora bene la palla a centrocampo e trova Zortea a destra, buon cross per Ciofani che di testa sfiora il palo alla sinistra del portiere del Monza

56' Bella iniziativa personale di Marin che rientra da destra e conclude forte ma centrale, nessun problema per Volpe

54' Cartellino giallo per Armellino che stende Valeri lanciato

51' La Cremonese, dopo la sostituzione di Castagnetti, si è schierata con un 4-2-3-1

50' Ciofani ben trovato da Pinato cerca il controllo di petto invece di colpire di testa, poteva essere una buona occasione

50' Colpo di testa di Barillà che finisce alto

48' Cremonese più aggressiva in questa fase di gioco

46' Iniziato il secondo tempo: Zortea in campo per Castagnetti nella Cremonese. Il Monza cambia Fossati, D'Errico e Gytkjaer, dentro Marin, Maric e Barberis

Fine primo tempo

45' + 1' Cremonese pericolosa con Ciofani che in area non riesce a trovare il tempo per battere a rete

45' Concessi due minuti di recupero

43' Ammonito Fossati per fallo tattico su Celar

43' Colpo di testa di Scaglia, Volpe para

42' Azione tambureggiante del Monza che cerca di sfondare a sinistra e guadagna tre calci d'angolo

39' Pallone interessante messo a centro area da Valeri ma la difesa del Monza libera

32' Cartellino giallo per D'Errico autore di un fallo su Valeri

30' Giallo (dubbio) per Castagnetti per un fallo su Mota

29' Cross pericoloso di Bianchetti dalla destra, il Monza in affanno

19' La Cremonese alza il baricentro: buona azione che libera Celar al tiro, palla alta

18' La Cremonese, dopo un inizio in controllo, ha accusato il colpo

16' Infortunio per Bellusci che si arrende: Brocchi manda in campo Scaglia

15' GOL DEL MONZA. Molto bravo Gytkjaer che riesce a tenere palla dopo una volata sulla destra e serve Barillà che batte Volpe con un bel destro

14' Ritmi bassi, estenuante giro palla del Monza con la Cremonese che studia gli avversari. Partita tattica e poco spettacolare

9' Prima conclusione verso la porta. Ci prova D'Errico con un destro dai 25 metri ben parato a terra da Volpe

8' La Cremonese alza il pressing e cerca di interrompere il possesso palla dei brianzoli, fino a questo momento sterile

4' Il Monza, con il suo possesso palla, comanda le operazioni: la Cremonese aspetta l'occasione per ripartire. Sembra il canovaccio di questo inizio gara

1' Partita iniziata. Terreno in buone condizioni, serata fredda. Cremonese in campo con la classica maglia grigiorossa, Monza in maglia blu

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Pinato, Ciofani, Celar. A disposizione: Alfonso, Zaccagno, Ceravolo, Zortea, Ravanelli, Gaetano, Ghisolfi, Bia, Schirone, Bernasconi. Allenatore: Pierpaolo Bisoli



MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Fossati, Armellino, Barillà; D’Errico, Gytkjaer, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Barberis, Frattesi, Scaglia, Maric, Colpani, Lepore, Marin, Pirola. Allenatore: Cristian Brocchi



ARBITRO: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

