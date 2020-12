E'più dai due volti, Bergamo sconfitta al tie break

CREMONA (20 dicembre 2020) - Il sospetto è che questa E’più Casalmaggiore soffra della sindrome da Dottor Jekyll e Mr Hyde, una sorta di bipolarismo che si è manifestato in tutta la propria evidenza nel match cruciale andato in scena al PalaRadi contro la Zanetti Bergamo, dominato, regalato e poi vinto, al quinto set grazie all’acuto finale che porta in cascina due punti capitali. La teoria vorrebbe che le rosa tornassero in campo mercoledì a Trento i casi di positività in casa Delta Despar (D’Odorico già accertata) rendono il match al Sanbapolis è decisamente più che sub iudice.