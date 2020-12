Cremonese, punti pesantissimi: Cosenza battuto 1-0

CREMONA (19 dicembre 2020) - Successo importantissimo per la Cremonese allo Zini contro il Cosenza, diretta concorrente per la salvezza. Decide un gol nel primo tempo di Pinato. I grigiorossi agganciano i calabresi in classifica

F inisce 1-0 per la Cremonese

90' quattro minuti di recupero

88' ammonito Valeri (Cremonese)

87' ultimi minuti di lotta con il Cosenza che ci prova e la Cremonese che cerca di conservare il risultato

79' gol annullato al Cosenza a Idda per fuorigioco, la Cremonese si salva

78' cambio Cremonese: Ciofani per Buonaiuto

78' cambio Cremonese: Ghisolfi per Zortea

78' cambio Cosenza: Bouah per Bittante

78' cambio Cosenza: Vera er Corsi

77' ammonito Castagnetti (Cremonese)

76' grande occasione per Cremonese per chiudere la partita: Celar, dopo una ripartenza e servito da Zortea, si ritrova davanti al portiere, incrocia di sinistro e manda sul fondo

69' cambio Cosenza: Petre per Gliozzi

63' cambio Cremonese: Celar per Ceravolo

63' cambio Cremonese: Castagnetti per Gustafson

59' cambio Consenza: Bahlouoli per Sueva

59' cambio Consenza: Bruccini per Petrucci

56' ancora Cosenza in attacco: Volpe è attento su una semigirata di Gliozzi su cross di Corsi

54' Cosenza in attacco: tiro alto di Sciaudone

52' occasione Cremonese dopo sette minuti di pressione da parte del Cosenza: Buonaiuto lavora bene il pallone sulla sinistra, entra in area, sfida il diretto marcatore e cerca di sorprendere il portiere con un tiro a giro sul palo lontano; palla fuori

51' la Cremonese fatica ad uscire. Un po' come nel finale di primo tempo, il Cosenza schiaccia i grigiorossi

46' è partito bene il Cosenza, col piede sull'acceleratore

Nessun cambio al rientro dagli spogliatoi

Secondo tempo

Fine primo tempo

45' un minuto di recupero

45' insiste la Cremonese: Buonaiuto stoppa molto bene, punta il marcatore, libera il sinistro dal vertice dell'area ma la conclusione è centrale

45' ancora Ceravolo tenta un pallonetto al volo dal cuore dell'area, ma il pallone è facile preda del portiere del Cosenza

41' occasione per la Cremonese con Ceravolo che riceve palla al limite, si gira molto bene e va al tiro che risulta troppo debole per impensierire il portiere

35' due occasioni per il Cosenza in un minuto. Prima Bittante calcia forte su angolo di Baez e Gustafson ci mette la gamba respingendo il tiro e compiendo, di fatto, una 'parata'. L'azione continua e Sueva si ritrova in posizione defilata nell'area piccola e Volpe è bravo a sbarrargli la strada

34' cambio Cremonese: Valeri per Nardi

33' problemi per Nardi (Cremonese) che resta a terra e non riesce a continuare

32' lunga fase con nessuna occasione, la spezza Pinato con un tiro da fuori area abbondantemente alto

24' il Cosenza fa possesso palla, in questa fase, in attesa di trovare il varco giusto: la Cremonese è ben coperta e attenta

19' ammonito Petrucci (Cosenza)

18' palo clamoroso per il Cosenza con Baez in percussione centrale e servito da una sponda di Gliozzi

16' Cremonese vicina al raddoppio con una bella conclusione di Nardi da fuori area, il pallone è di poco alto

14' GOL DELLA CREMONESE - Bella azione della Cremonese con Nardi e Buonaiuto che si scambiano alla sulla sinistra, Nardi mette in mezzo rasoterra all'indietro dove Pinato incrocia con precisione chirurgica sul secondo palo: la palla bacia la base del montante ed entra in rete

- Bella azione della Cremonese con Nardi e Buonaiuto che si scambiano alla sulla sinistra, Nardi mette in mezzo rasoterra all'indietro dove incrocia con precisione chirurgica sul secondo palo: la palla bacia la base del montante ed entra in rete 10' che occasione per il Cosenza: Gliozzi controlla bene al limite dell'area eludendo l'intervento di un difensore, fa due passe all'interno dei sedici metri e calcia forte; il pallone esce di pochissimo

8' salva tutto Volpe con una bella uscita bassa su Bittante lanciato da Legitimo

5' risponde subito il Cosenza con una azione analoga e altrettanto pericolosa: angolo di Baez, Gliozzi stacca di testa e Volpe si allunga sulla sua sinistra per togliere il pallone dalla porta

4' clamorosa palla gol per la Cremonese: angolo di Buonaiuto, Bianchetti schiaccia di testa in modo perentorio e Falcone si salva con un buon riflesso sulla conclusione centrale

3' possesso della Cremonese che cerca di arrivare in area avversario con fitte reti di passaggi

Fischio d'inizio

IL TABELLINO

Cremonese (4-3-3): Volpe; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Zortea (78' Ghisolfi); Valzania, Gustafson (63' Castagnetti), Nardi (34' Valeri); Pinato, Ceravolo (63' Celar), Buonaiuto (78' Ciofani). A disposizione: Alfonso, Zaccagno, Valeri, Ciofani, Castagnetti, Gaetano, Ghisolfi, Bia, Celar. All. Bisoli.

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Corsi (78' Vera), Petrucci (59' Bruccini), Sciaudone, Bittante (78' Bouah); Baez; Sueva (59' Bahlouli), Gliozzi (69' Petre). A disposizione: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Ba, Vera, Borrelli, Bruccini, Kone, Ingrosso. All. Occhiuzzi.

Arbitro: Maggioni di Lecco (assistenti Miele di Torino e Annaloro di Collegno, quarto uomo Santoro di Messina).

Rete: 14' Pinato.

Note - Ammoniti Petrucci, Castagnetti, Valeri.