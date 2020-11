E'più doccia fredda: Vasileva se ne va

CASALMAGGIORE (27 novembre 2020) - Elitsa Vasileva ha concluso la sua esperienza alla Vbc Casalmaggiore e si accaserà verosimilmente a Monza o al Fenerbahce. Piove sul bagnato per la Èpiù che, pur consapevole del fatto che la bulgara si liberasse dal contratto a fine girone d'andata, ha ora due problemi enormi dato che pare impossibile rimpiazzare Partenio e Vasileva nel mercato di riparazione di gennaio.

Di seguito il comunicato della società: "Al termine del girone di Andata, come previsto dal contratto, Elitsa Vasileva lascia la VBC E'più Casalmaggiore. Oggi i saluti della giocatrice bulgara a Società, tecnici e compagne di squadra. A Elitsa vanno i ringraziamenti della VBC per quanto fatto in questi due mesi e mezzo a Casalmaggiore e l’augurio di una felice prosecuzione della sua bella carriera sportiva. Ovviamente la Vbc Èpiù Casalmaggiore è già attiva sul mercato per rafforzare la propria linea in posto quattro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO