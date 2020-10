Igor Novara - E'più Casalmaggiore 1-0 (25-17, )

CASALMAGGIORE (28 ottobre 2020) -

STARTING SIX

Igor Gorgonzola Novara: Hancock, C. Bosetti, Washington, Smarzek, Herbots, Bonifacio, Sansonna (L).

E'più Casalmaggiore: Marinho, Partenio, Ciarrocchi, Montibeller, Vasileva, Stufi, Sirressi (L).

1 set - avvio brillante di Casalmaggiore che risponde colpo su colpo a Novara grazie alla vena di Laura Partenio (3 punti in avvio). Le ospiti arrivano al +2 sul 7-9 ma non riesce a dar continuità alla propria buona vena e gli errori di Rosamaria costano il sorpasso Novara sull'11-10. Il set apre le porte a confusione e pasticci e dopo una prima fase che arride alle rosa, con gli errori di Herbots in ricezione, ecco che Casalmaggiore rende il favore per il 17-15. Il momento negativo di Marinho vale giustamente l'ingresso di Bonciani dopo un 6-0 locale che scrive il 20-15. La palleggiatrice toscana può poco per evitare il 25-17 del muro su Vanzurova, entrata per Montibeller.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO