Psg, positivo un calciatore della Under 19

SAN GIOVANNI IN CROCE (11 ottobre 2020) - Primo caso di positività al Coronavirus tra i giocatori del Psg. Si tratta di un calciatore della Under 19 che infatti sabato non ha giocato. Il giocatore, che vive a San Giovanni, sta bene e si trova nella propria abitazione. La società seguirà i protocolli dell'Ats e tutti i giocatori e i dirigenti della squadra saranno sottoposti a tampone. Nel frattempo il consiglio direttivo ha sospeso tutte le attività di allenamento della settimana entrante.

