E'più Casalmaggiore - Bartoccini Perugia 2-0 (25-17, 25-20, 6-4)

CREMONA (10 ottobre 2020) - E' subito esordio in sestetto per Ananda Marinho, gettata nella mischia al posto di Bonciani giusto due giorni dopo l'ufficializzazione del suo arrivo. Nessuna novità per il resto delle formazioni.

STARTING SIX

E'PIU' CASALMAGGIORE: Marinho, Partenio, Melandri, Montibeller, Vasileva, Stufi, Sirressi (L).

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Di Iulio, Carcaces, Aelbrecht, Ortolani, Angeloni, Koolhaas, Cecchetto (L).

1 set - Marinho rompe il ghiaccio in salsa brasiliana affidando la sua prima palla a Montibeller, ma in generale la nuova alzatrice aggiunge anidride carbonica al gioco di Casalmaggiore abbassando la traiettoria ed alzando la velocità del pallone. Partenio e Montibeller provano a propiziare il break (8-6) ma Perugia non demorde e complici gli errori rosa, e la battuta di Di Iulio su Partenio sulla laterale di posto uno, sorpassa (8-9). Il video check mette il guinzaglio a Perugia, Montibeller si inventa due colpi straordinari e con l'ace su Carcaces mette in chiaro di voler vincere la battaglia tra ex costringendo Bovari al time out sul 13-10. Qualche indecisione a muro impedisce alle padrone di casa di ingrassare il bottino ma Casalmaggiore non molla la presa e piazza il nuovo break grazie al muro su Carcaces che vale il 18-13. Il video check premia ancora Casalmaggiore e spegne, di fatto le ultime speranze di rientro ospiti tanto che dal 18-15 potenziale al 19-13 reale Perugia smarrisce la via e chiude sul 25-17, presa letteralmente a pallate dalla miglior E'più dell'anno.

NUMERI: attacco: 51%-40%; Montibeller 8 punti, 70% 1 errore; Carcaces 2 punti, 28%, 1 muro subito.

2 set - Casalmaggiore avrebbe in mano l'inerzia del match ma ci mette del proprio per ridare fiducia a Perugia che, aiutata da un paio di decisioni assurde del primo fischietto, prova a scappare (7-9). Le reminiscenze rosa inducono Carcaces a regalare qualche punto alla sua ex squadra tanto che tra muri subiti ed errori diretti Casalmaggiore scrive il 13-11. Bovari, dalla disperazione, toglie Carcaces dalla ricezione abbassando Ortolani in seconda linea ma alla prima del nuovo assetto spara lo slash che Stufi converte nel 15-12 del time out ospite. Havelkova passa la paletta alla cubana l'azione dopo ma Perugia pare aver già spento i motori perchè Casalmaggiore domina ogni scambio lungo e vola sul 20-14. Ortolani prova il tutto per tutto e Parisi, salvo imprevisti, ferma i giochi sul 20-17 ma al rientro in campo l'errore al servizio dell'opposto dello scudetto rosa toglie Casalmaggiore dall'imbarazzo e vale l'abbrivio verso il 25-20.

NUMERI: attacco: 50%-31%; punti in cui Perugia è stata in vantaggio: 4/45; Carcaces: ricezione 50%(0%), attacco: 25%(2 errori, 2 muri subiti).

3 set - Havelkova resta in campo per Carcaces e Perugia sembra guadagnarne in solidità, sia in seconda che in prima linea. Casalmaggiore non si spaventa ma fatica a togliersi le ospiti dagli scarichi.

