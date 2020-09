La Martelli ripescata in Seconda categoria

PIADENA DRIZZONA (18 settembre 2020) - Festa a sorpresa nella Piadena calcistica. Ad una settimana dall'inizio dei campionati, la Martelli è stata ripescata in Seconda categoria. La conferma ufficiale arriva dal Comitato Regionale Lombardo: per effetto della rinuncia in extremis del Cairate Calcio, club della provincia di Varese che chiude i battenti dopo 42 anni di attività, si è reso necessario il ripescaggio del club giallorosso, in testa alla graduatoria di Terza. La Martelli aveva chiuso al 2° posto la passata stagione, sfiorando per un soffio il ripescaggio già lo scorso agosto. Ora, per la formazione allenata dal mister Marco Mantovani, arriva la tanto agognata notizia del balzo in Seconda, una conquista importante anche per il calcio cremonese che - dopo la rinascita della Leoncelli - assiste al rilancio di un'altra piazza storica della provincia. Naturalmente la Martelli è stata estromessa dal tabellone della Coppa di Terza categoria, che aveva inaugurato con una vittoria: annullata la partita in programma domenica contro la Primavera di San Daniele. I piadenesi, a questo punto, potrebbero finire nel girone di Seconda J, con lo slittamento di una società cremasca nel girone I e, a catena, di una formazione del girone I sul Lodigiano. Nelle prossime ore, in questo senso, sono attese comunicazioni ufficiali da Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO