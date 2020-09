Carli Lloyd in dolce attesa

CASALMAGGIORE (8 settembre 2020) - Nemmeno il tempo di godere di un roster in grado di dar fastidio alle grandi ed ecco che la E’più Casalmaggiore si trova alle prese con una notizia meravigliosa in valore assoluto ma che complica i piani in termini pratici.

Gli esami clinici hanno rivelato che Carli Lloyd, capitano della formazione rosa, è in dolce attesa. Una gravidanza che ovviamente ha colto di sorpresa la società e la stessa giocatrice, e che scombussola i piani di una formazione che, oltre al lato emotivo e caratteriale del proprio capitano, aveva nell’alzatrice californiana un punto di riferimento imprescindibile. A dispetto però di quanto si possa pensare nell’immediato della notizia, Lloyd avrebbe espresso la volontà di proseguire l’attività finchè possibile, ovviamente a seguito del placet del proprio ginecologo di fiducia e del medico sociale.

Aldilà dell’emozione per la notizia e della vicinanza che tutto l’ambiente e la società in primis hanno espresso al capitano, la questione non è di secondaria importanza. Se Lloyd ottenesse il benestare medico e affrontasse una gravidanza che le permettesse di allenarsi e giocare senza problemi, ciò consentirebbe a Casalmaggiore di averla a disposizione per un paio di mesi ancora, almeno sino al termine del girone d’andata. E i precedenti non mancano.