Una buona Vanoli cede nel finale alla Fortitudo Bologna (77-96)

CREMONA (1 settembre 2020) - Secondo impegno stagionale in Eurosport Supercoppa 2020 per la Vanoli Basket che torna da Bologna sconfitta 96-77 dalla Lavoropiù Fortitudo ma con ancora delle buone indicazioni per coach Galbiati che, se anche in questa seconda occasione non può schierare i tre americani TJ Williams, Marcus Lee e Daulton Hommes, trova comunque una squadra che continua il suo percorso di crescita. Questo grazie alle prestazioni dei suoi italiani, Poeta (7 punti 8 assist), Mian (8 punti e 6 rimbalzi), Cournooh (12 punti e 6 assist) e Donda (13 punti e 11 rimbalzi) e a quella di Jarvis Williams che chiude con 20 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 5 falli subiti in 19 minuti per 25 di valutazione.

Il primo quarto è equilibrato, con la Fortitudo che sfrutta subito il gioco interno di Happ e le triple di Banks e Aradori e la Vanoli che risponde con gli 11 punti e 3 rimbalzi di Jarvis Williams. Mian e Donda siglano poi i due canestri per il 25-23 di fine periodo. La tripla di Cournooh da il primo vantaggio Vanoli a inizio secondo quarto (25-26), con i biancoblu che continuano a rispondere colpo su colpo alla Fortitudo grazie alle iniziative offensive di Poeta e provano l'allungo con le triple di Mian (31-37). Bologna rientra grazie a Banks e Aradori e ai tre punti di Fantinelli. Risponde ancora Cournooh per il 42 pari. Si va poi all’intervallo lungo sul punteggio di 50-45 per i padroni di casa. Si riprende con i canestri di Jarvis Williams e Donda per il 53 pari. Nei minuti successivi si procede punto a punto con infine la schiacciata di Withers che convince coach Galbiati a fermare il gioco sul 59-55. L’attacco biancoblu però è bloccato e la Fortitudo allunga grazie ai liberi (67-55) concessi da una Vanoli subito in bonus. Quattro punti di Cournooh, la tripla di Palmi e il gioco da tre di Donda limitano i danni per Cremona e alla penultima sirena il punteggio a tabellone è fermo sul 73-67 per Bologna.

Il quarto periodo inizia con tutti gli under di Cremona in campo e con il canestro di Gallo e la tripla di Trunic per il 77-72. La Fortitudo risponde con Aradori e mantiene 10 punti di vantaggio. Ma i ragazzini di Cremona continuano a tenere bene il campo contro i più esperti avversari con anche Marchetti che si iscrive a referto grazie ai suoi primi tre punti. Bologna piano piano però allunga e la partita si chiude sul punteggio di 96-77.

PRIMO QUARTO. 2' 4-0, 7-4 Cournooh, 3' 7-6 J. Williams, 9-6 Banks, 4' 11-6 Happ, 11-8 J. Williams, 5' 14-8 tripla Banks, 14-10 liberi Poeta, 16-10 liberi Aradori, 16-13 2+1 J. Williams, 16' 18-13 liberi Banks, 18-15 J. Williams, 7' 21-15 2+1 Fantinelli, 21-17 liberi Poeta, 8' 23-17 Mancinelli, 23-19 Palmi, 9' 25-19 liberi Fletcher, 10' 25-21 Mian, 25-23 Donda. Fortitudo sempre avanti nel quarto, ma Vanoli attaccata ai padroni di casa; 11 punti per Jarvis Williams (5 su 5 da due punti).

SECONDO QUARTO. 11' 25-26 tripla Cournooh, 25-28 liberi J. Williams, 12' 27-28 Happ, 29-28 Aradori, 13' 29-31 2+1 Poeta, 14' 31-31 liberi Withers, 15' 31-34 tripla Mian, 31-37 tripla Mian, 16' 33-37 Dellosto, 17' 33-39 Donda, 35-39 Banks, 37-39 liberi Aradori, 39-39 Aradori, 19' 42-39 tripla Fantinelli, 42-42 tripla Cournooh, 45-42 2+1 Whithers, 20' 48-42 tripla Aradori, 48-45 2+1 J. Williams, 50-45 Banks. Secondo quarto equilibrato, J. Williams 16 punti (6-8 da due).

TERZO QUARTO. 27' 65-55, 67-55 Whithers, 67-57 liberi Cournooh, 28' 70-57 tripla Aradori, 70-59 Cournooh, 70-62 tripla Palmi, 29' 73-62 tripla Fletcher, 73-65 2+1 Donda, 30' 73-67 liberi Palmi.

ULTIMO QUARTO. 31' 77-69 Whiters, 32' 77-72 tripla Trunic, 80-72 tripla Aradori, 82-72 Aradori, 34' 83-72 libero Mancinelli, 35' 83-75 tripla Marchetti, 37' 85-75 liberi Palumbo, 87-75 Fletcher, 89-75 Dellosto, 38' 91-75 Palumbo, 93-75 Fletcher, 93-77 Donda, 39' 95-77 Fletcher, 40' 96-77 libero Fletcher

