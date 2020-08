Italia, tra le novità c'è anche Bastoni. Orgoglio cremonese

COVERCIANO (27 agosto 2020) - «Restate a casa, andrà tutto bene». Dieci mesi dopo l’ultima volta, torna l’azzurro. L’Italia si ritroverà sabato sera a Coverciano, alle spalle i mesi più duri dell’epidemia e nel gruppo anche Francesco Caputo, bomber del Sassuolo alla sua prima convocazione in nazionale come il compagno di club Manuel Locatelli e, soprattutto, il giovane difensore lanciato da Conte con la maglia Inter, Alessandro Bastoni. Per il piadenese Bastoni si tratta della prima vera convocazione con la nazionale maggiore. Mancini lo aveva già chiamato a Coverciano ma per alcuni stage. Stavolta è tutto diverso. Dopo aver giocato la finale di Europa League, continua l’ascesa del difensore cremonese che adesso tocca con mano anche la nazionale. A completamento di una crescita partita dalla prima convocazione con l’Italia Under 15 (febbraio 2014) che lanciò il nome di Bastoni. A quei tempi il difensore piadenese militava ancora nell’Atalanta. Dopo l’Under 15 azzurra ecco il salto nell’Under 17 con l’Europeo, quindi l’Under 19 e la mancata partecipazione al suo secondo campionato Europeo causa infortunio, quindi il terzo tentativo con la maglia dell’Under 21. Adesso il salto dallo stage per giovani emergenti alla prima chiamata ufficiale a Coverciano.

