Cremonese, Bonato e Bisoli presentano la nuova stagione

CREMONA (24 agosto 2020) - “Una nuova stagione nel segno della continuità ma anche della linea verde. La Cremonese parte da una rosa collaudata a cui aggiungere cinque o sei innesti. Il mercato aprirà da settembre fino al 5 ottobre, ci riserveremo quindi anche il tempo per capire se serviranno altri sforzi o meno”.

Così il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato, tornato a parlare dopo un lungo silenzio nel giorno in cui i giocatori hanno risposto alla convocazione del tecnico Pierpaolo Bisoli.

“Veniamo da una stagione complicata - ha detto il dirigente - che negli ultimi mesi ci ha dato segnali positivi da cui ripartire e su cui lavorare. Obiettivi? Non credo sia giusto dire troppo se non che lavoreremo tutti i giorni”.

In video conferenza dalla sala stampa della Cremonese, oltre a Bonato c’era lo stesso Bisoli che ha confermato qualche novità.

“Avevo ereditato una squadra impostata per un tipo di gioco, ma strada facendo ci siamo adattati e l’ultima prova fatta con il Pordenone mi è piaciuta. Mi riferisco al 4-3-1-2 che potrebbe essere l’idea di base da cui ripartire ma con la differenza che avremo tempo i per lavorare e giocatori che sanno già cosa chiedo. La preparazione? Non credo che il lavoro fatto fino allo scorso luglio sia andato perduto. Partiamo con le gambe preparate ma in montagna il mio lavoro comincerà da zero, specie per i nuovi arrivati”.

