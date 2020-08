Vanoli, la nuova stagione parte da Trieste

CREMONA (20 agosto 2020) - Sarebbe a Trieste l'esordio stagionale della Vanoli Cremona nel prossimo campionato di serie A, mentre la seconda gara in casa con Venezia.

E' stato pubblicato per errore dalla LegABasket, e subito rimosso, il calendario della serie A che sarà ufficiale oggi alle 12: non si sa se sia solo una bozza e se la versione definitiva sarà differente.

Utilizzando sempre il condizionale, il 20 dicembre a Bologna ci sarebbe il match contro la Fortitudo di Meo Sacchetti, il 27 gara in casa con Brindisi, ultimo appuntamento della stagione a Milano il 2 maggio.

