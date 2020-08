E'Più Casalmaggiore, inizio campionato e calendari

CASALMAGGIORE (13 agosto 2020) - Il campionato della E'Più Casalmaggiore inizierà il 20 settembre, o verosimilmente il 19, in anticipo televisivo, dal PalaVerde di Villorba con la sfida alle campionesse del mondo dell'Imoco Volley Conegliano (terza volta su otto che l'esordio delle rosa avviene contro la formazione veneta), questo il verdetto dei calendari pubblicati oggi (13 agosto) dalla Legavolley femminile, che hanno disegnato la stagione delle 13 pretendenti al tricolore. Le ragazze di coach Carlo Parisi, che il 14 agosto abbraccerà Kara Bajema, schiacciatrice statunitense in volo da Seattle per l'Italia, riposeranno alla settima giornata, 25 ottobre e 31 gennaio, mentre concluderanno la stagione con Cuneo al PalaRadi il 27 febbraio. Incroci da circolino rosso sul calendario quelli del con Busto Arsizio delle ex Piccinini, Stevanovic, Olivotto e Gennari, in programma alla nona giornata, 1 novembre a Busto e 7 febbraio a Cremona, con Novara, sfida sempre accesa e squadra nella quale quest'anno milita l'ex capitano Caterina Bosetti, all'ottava giornata, 28 ottobre a Novara e 3 febbraio a Cremona, e con Monza dell'ex coach Marco Gaspari in programma all'undicesima giornata, 8 novembre a Cremona e 17 febbraio in brianza. La partecipazione di tredici squadre riduce le retrocessioni alla sola ultima classificata.

Ai PlayOff Scudetto si qualificano le prime 12 squadre classificate al termine della Regular Season: le prime 4 accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden set. Le quattro vincenti raggiungeranno le prime 4 e si sfideranno nei quarti, al meglio delle tre gare. Le semifinali, con accoppiamenti da tabellone, si disputeranno al meglio delle tre gare. La finale, invece, si disputerà al meglio delle cinque gare. La Coppa Italia di Serie A1 si disputa secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affrontano nei quarti di finale su gare di andata e ritorno (2 e 6 dicembre). Le quattro vincenti si qualificano alla Final Four, in programma nel weekend del 23-24 gennaio.

[QUI I CALENDARI]

