Cremonese, avanti con Bisoli anche nella prossima stagione

CREMONA (4 agosto 2020) - Mancava solo il passaggio formale - che è stato compiuto questo pomeriggio attraverso un comunicato della società - a sancire la permanenza di Pierpaolo Bisoli sulla panchina della Cremonese nella prossima stagione. Una notizia praticamente scontata, auspicata da tutto l'ambiente grigiorosso, alla luce dell'exploit del tecnico che è riuscito a trascinare fuori dalle sabbie mobili una squadra in grande difficoltà e a conquistare la salvezza con una giornata di anticipo.

La Cremonese targata Bisoli, giusto per snocciolare qualche numero, ha perso contro la capolista Benevento che inseguiva ancora la serie A e contro il Cosenza che si è rivelata la squadra migliore, come score, del mini campionato scattato dopo il lockdown. Un dato statistico che accresce, semmai ce ne fosse bisogno, l’impatto positivo che un condottiero qual è il tecnico bolognese ha avuto sullo spogliatoio grigiorosso.

Bisoli non dovrà aspettare molto per rimettersi al lavoro e ritrovare i suoi ragazzi: la squadra si ritroverà il 20 agosto, il 26 settembre inizierà il nuovo campionato. Bisognerà fare i conti con una rosa che, tolti i prestiti, poggerà su un gruppo di giocatori con un’età media di 30 anni anche se Ravaglia, Arini e Claiton sono in scadenza.

L’exploit di Bisoli ha dimostrato che la rosa grigiorossa allestita da Nereo Bonato ha valore, ma è chiaro che da una parte sono stati commessi errori di valutazione sulla guida tecnica e dall’altra non tutti gli acquisti della scorsa estate sono stati funzionali alla causa. Con queste premesse non c’è alcun bisogno di rivoluzioni ma di qualche accorgimento nel solco di un progetto che dia continuità facendo tesoro di quanto accaduto quest’anno.