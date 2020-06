Crisi Vanoli, il partner Corradi & Ghisolfi lancia il Consorzio Cremona Basket

CREMONA (27 giugno 2020) - Crisi Vanoli: il partner del club cestistico Corradi & Ghisolfi lancia l'idea della costituzione del Consorzio Cremona Basket: Paolo Corradi, proprietario della ditta con la sorella Chiara, ha inviato una lettera ad oltre 50 imprenditori del territorio, ma non solo, invitandoli a valutare la creazione del Consorzio Cremona Basket, per salvare la Serie A a Cremona, proponendo anche un incontro al PalaRadi per approfondire il discorso. Come la ditta Corradi & Ghisolfi, altri partner della Vanoli vogliono smuovere la sensibilità attorno al club per non rinunciare al garnde spettacolo della pallacanestro della massima serie che ha portato, negli ultimi anni, grandi soddisfazioni alla società del patron Aldo Vanoli.

Leggi il testo della lettera

