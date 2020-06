E' divorzio tra Vbc Casalmaggiore e lo sponsor Pomì

CASALMAGGIORE (14 giugno 2020) - Si interrompe, salvo ripensamenti, il sodalizio tra Vbc Casalmaggiore e Pomì, dopo nove anni di partnership. "Ci spiace prendere atto che non ci sia più la volontà di sostenerci - commenta il presidente della Vbc Massimo Boselli Botturi - specie in un momento come questo, dove a maggior ragione pensavamo di poter contare su un'azienda del territorio che potesse sostenere una realtà locale d'eccellenza che negli anni ha sempre portato in alto il nome di Casalmaggiore e dei marchi ad essa collegati. Il rifiuto ci ha sorpresi, ma proveremo a bussare nuovamente alla porta del Consorzio". Ora resta la difficoltà di reperire un main sponsor. "Abbiamo un progetto tecnico già pronto con un budget a ribasso del 40%, non servirebbe una cifra esorbitante per dare il nome alla squadra. Non vogliamo beneficenza ma condivisione del progetto con la consapevolezza che esso ha l'obiettivo di sviluppare marketing e brand aziendali. La deadline è il 13 luglio ma è chiaro che dovremo avere maggiori certezze entro fine mese".

