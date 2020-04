Gussola, addio a Ennio Nicoli: anima della Tazio Magni

GUSSOLA (20 aprile 2020) - Si è spento nella notte all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dov’era stato ricoverato dopo un periodo trascorso all’ospedale Aragona di San Giovanni in Croce, Ennio Nicoli, 83 anni, presidente onorario della società di basket Tazio Magni di Gussola. Nato il 22 dicembre 1936, Nicoli aveva lavorato come ragioniere alla ditta Invernizzi di Solarolo Rainerio prima della pensione. Si era impegnato moltissimo a favore dello sport gussolese, restando per decenni presidente della Tazio Magni.

“Ennio - commenta la presidente della Tazio Magni Daniela Panizzi - era un vero signore. Mi aveva insegnato moltissimo. Ci mancherà molto”. Nel 2001 Nicoli ricevette la Stella di bronzo del Coni per i suoi meriti in ambito sportivo.

La società lo ricorda con un messaggio affettuoso: “Ehi Presidente, e adesso chi li saluta gli arbitri nel riscaldamento? Che poi, diciamocelo chiaro, ma cosa gli andavi a dire tutte le volte prima della partita? E la cosa bella è che anche quelli che non sapevano assolutamente chi fossi, non hanno mai detto niente o fatto problemi. Subito capivano che a Gussola le cose andavano così, che tu avevi qualcosa di speciale: una persona educata, elegante, un signore che non era lì per caso, ma che lì doveva essere. Tu eri il presidente, da sempre, per tutti, gussolesi e non, tu eri la Tazio Magni, ma che eri, tu sei la Tazio Magni e lo sarai per sempre. Trent’anni al timone, quasi altrettanti da primo tifoso, praticamente una vita donata con tutto il cuore ai colori rossoblù. Non sarai più fisicamente sugli spalti, quelli del nuovo PalaGhidetti che è un sogno per tutti, ma soprattutto tuo, che sempre ti sei speso per dare a tutti noi il massimo che si potesse avere nella nostra piccola ma appassionata comunità. Sei stato un padre per tantissimi, più di una generazione di gussolesi è cresciuta con te, ed ora che ci hai lasciato non possiamo che ringraziarti per l’ennesima volta, promettendoti che nel tuo nome continueremo a lottare, continueremo a portare alto l’orgoglio ed i colori della Tazio Magni. Ciao Ennio, da lassù, con la tua Nadia e Franco, tutti insieme soffriremo e festeggeremo ancora per un canestro a fil di sirena. Buon viaggio presidente”. Nicoli lascia i figli Mauro e Matteo.