Bisoli parte col piede giusto, la Cremonese espugna (2-0) Frosinone

FROSINONE (7 marzo 2020) - Bisoli parte con il piede giusto. La Cremonese vince 2-0 a Frosinone, in casa della seconda in classifica, incominciando nel migliore dei modi la rincorsa alla salvezza. Parigini sblocca il risultato al 13' con un preciso colpo di testa su cross di Valzania. La squadra di Nesta reclama per una rete annullata per fuorigioco e un rigore non concesso in seguito ad un tocco di mano in area di Migliore. Nel secondo tempo subito l'eurogol di Castagnetti che beffa il portiere dalla propria metà campo. Il Frosinone resta in dieci (doppio giallo a Dionisi al 53') e da qui in poi la Cremonese non rischia più nulla fino al triplice fischio.

Finisce 2-0 per la Cremonese

94' ultima occasione per il Frosinone, ma il tiro strozzato di Citro termina sul fondo

90' quattro minuti di recupero

89' occasione Frosinone: sponda di Citro di testa, Novakovich calcia, pallone respinto e il giocatore del Frosinone finisce a terra. Vane le proteste per un calcio di rigore e questa volta la scelta dell'arbitro sembra corretta

84' la Cremonese sfiora il tris: Gaetano lancia in profondità Palombi che entra in area, calcia in diagonale da posizione defilata e Bardi devia con i piedi

81' cambio Cremonese: Mogos per Piccolo

80' altro tiro di Gaetano da fuori, questa volta rasoterra centrale, parato in due tempi da Bardi

78' la Cremonese è in controllo del match, ma non rinuncia a qualche sortita offensiva: ci prova Gateano convergendo da sinistra, il suo tiro da fuori area termina però abbondantemente alto

74' cambio Cremonese: Palombi per Parigini

73' ammonito Migliore (Cremonese)

68' dal calcio d'angolo per la Cremonese colpo di testa di Bianchetti bloccato senza problemi da Bardi

67' ci prova ancora la Cremonese con un tiro di Valzania, innescato bene in area da Piccolo, deviato in angolo

66' cambio Cremonese: Gaetano per Deli

64' cambio Frosinone: Paganini per Brighenti

53' Frosinone in dieci: espulso Dionisi

espulso 52' cambio Frosinone: Citro per Rohden

50' GOL DELLA CREMONESE - Strepitoso gol di Castagnetti che, dopo aver visto bardi fuori dai pali, segna dal cerchio di centrocampo con un meraviglioso sinistro

Secondo tempo

Fine primo tempo

45' non ci sarà recupero

39' buona opportunità per la Cremonese: Valzania liberato da uno schema su calcio d'angolo, tiro di piatto al volo in equilibrio precario e pallone che esce di poco

36' occasione Frosinone: cross di Beghetto, sfiora Novakovich e Ravaglia blocca a terra

29' grande parata di Ravaglia su un calcio di punizione calciato molto bene da Dionisi

26' il Frosinone in avanti: ci prova Dionisi da fuori area, tiro oltre la traversa

18' il Frosinone reclama (giustamente) per la mancata concessione di un calcio di rigore. Cross di Beghetto, Salvi calcia dal limite dell'area piccola e Migliore devia con la mano senza che l'arbitro si avveda del tocco del giocatore grigiorosso

13' GOL DELLA CREMONESE - Piccolo lavora il pallone all'altezza del vertice destro dell'area e la smista per Valzania, cross di prima intenzione sul palo lungo dove Parigini arriva di testa beffando Bardi (uscita non perfetta)

6' dopo la fiammata iniziale di Ciofani, il ritmo si è abbassato. Qualche protesta del Frosinone per una rete annullata per un fuorigioco dubbio

1' la Cremonese va subito vicino al gol con Ciofani che si avventa su un retropassaggio al portiere e per poco non riesce a ribattere in rete il pallone rinviato da Bardi

Fischio d'inizio

IL TABELLINO

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti (64' Paganini), Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden (52' Citro), Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Vilardi, D’Elia, Krajnc, Szyminski, Zampano, Paganini, Tabanelli, Tribuzzi, Vitale, Citro, Luciani. All. Nesta.

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Migliore; Deli (66' Gaetano), Castagnetti, Valzania; Piccolo (81' Mogos), Ciofani, Parigini (74' Palombi). A disposizione: Agazzi, Volpe, Zortea, Mogos, Crescenzi, Boultam, Gaetano, Gustafson, Kingsley, Celar, Ceravolo, Palombi. All. Bisoli.

Arbitro: Fourneau della sezione di Roma 1 (assistenti Fiore di Barletta e Tardino di Milano, quarto uomo Carrione di Castellamare di Stabia).

Reti: 13' Parigini, 50' Castagnetti.

Note - Al 53' espulso Dionisi per doppia ammonizione. Ammoniti Ciofani, Migliore.