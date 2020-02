Volley Serie A Femminile, verso il recupero delle partite non disputate

Tutte le partite sospese per l'emergenza Coronavirus saranno disputate. Questa la proposta che la Commissione di ammissione ai campionati, organo competente in merito, formulerà all'assemblea della Legavolley Femminile per rendere il più regolare possibile il massimo campionato di pallavolo femminile. L'unica soluzione per avere una classifica finale esente da asterischi o calcoli cervellotici è dunque quella di sfruttare ogni spazio disponibile nel calendario per chiudere la stagione regolare.

Il 18 marzo si recupererebbe la 20° giornata, che la E'Più Pomì ha già disputato a Monza, mentre il 1 aprile sarebbe in programma la 21° giornata (E'Più Pomì-Chieri) ed il 5 aprile la 22° che diverrebbe di fatto l'ultima (Firenze-E'Più Pomì).

Il Cda dovrebbe accettare tale proposta con l'unica incognita legata a Busto Arsizio che, nel caso di passaggio del turno, il 18 marzo sarebbe impegnata in semifinale di Cev Cup ma avrebbe libero il mercoledì precedente, l'11, impegnato invece dalle semifinali di Champions League. Ancora allo stadio delle ipotesi invece le soluzioni proposte per i playoff con l'idea di ridurre gli ottavi di finale in un match in gara secca ed i quarti con andata-ritorno ed eventuale golden set preservando invece le semifinali al meglio delle tre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO