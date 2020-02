Saugella Monza - E'più Pomì Casalmaggiore diretta ore 21

CASALMAGGIORE (22 febbraio 2020) - ÈPiù Pomì Casalmaggiore che stasera è impegnata a Monza contro la Saugella padrona di casa. Bosetti e compagne sono chiamate, ancora una volta, a dimostrare qualcosa in più per firmare l'impresa e dimostrare di essere squadra di livello non solo tecnicamente ma anche emotivamente. Certo, bisogna fare i conti con l'avversario, squadra costruita con ambizioni di grandeur, dichiaratamente votata alla qualificazione alla Champions League, con la pazza idea di insediare le pretendenti al titolo ma ritrovatasi a gennaio a dover ricorrere al mercato ed al cambio in panchina.