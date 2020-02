E'Più Pomì - Filottrano: diretta dal PalaRadi, ore 20,30

CREMONA (12 febbraio 2020) - Questo è senza ombra di dubbio il momento più delicato della stagione per la E’Più Pomì Casalmaggiore che dopo i ko anche preventivabili, ma mal digeriti, con Conegliano e, soprattutto, Scandicci, si è condannata al crucifige con la sconfitta apatica di Bergamo, maturata al termine di un match privo di mordente. Uscire dal PalaAgnelli senza punti, dopo aver dato la netta sensazione di non riuscire a trovare il bandolo della matassa contro una formazione volitiva sì, ma di certo non superiore a quella di coach Gaspari, ha messo la lente di ingrandimento su situazioni sempre controllate in virtù dei risultati, positivi, maturati sin qui. Non solo la delusione per la sconfitta ma soprattutto il malcontento serpeggiato nel dopo Bergamo ha posto l’accento su una situazione di generale fibrillazione che di certo non aiuta ad affrontare quello che può essere considerato un aut aut per continuare a rincorrere il quinto posto e, con esso, quell’Europa posta come obiettivo stagionale a settembre dalla società.

