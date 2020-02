Una buona Cremonese esce sconfitta (1-0) da Crotone

CROTONE (8 febbraio 2020) - Non basta una buona prestazione alla Cremonese per fare punti a Crotone. Allo Scida decide una rete di Simy all'87'. I grigiorossi giocano bene, pressano i calabresi e costruiscono occasioni. Il pallone, però, non entra. La squadra di Stroppa, al contrario, è più cinica e alla prima vera opportunità costruita nella ripresa piazza la zampata decisiva.

Finisce 1-0 per il Crotone

93' ammonito Deli (Cremonese)

90' cinque minuti di recupero

87' GOL DEL CROTONE - Crotone a sorpresa in vantaggio: colpo di testa vincente da Simy che sbuca alle spalle di tutti su cross di Mustacchio

86' cambio Cremonese: Deli per Valzania

85' torna ad essere pericoloso il Crotone con un colpo di testa alto di Jankovic

83' bella occasione della Cremonese: tiro di Valzania dal limite a lato di un soffio

78' cambio Crotone: Mustacchio per Molina

73' cambio Cremonese: Gaetano per Palombi

69' cambio Crotone: Mazzotta per Gerbo

68' cambio Crotone: Jankovic per Armenteros

67' buon momento per la Cremonese: Palombi scappa via a destra e prova per due volte, senza riuscirci, a servire Ciofani

65' grande opportunità della Cremonese con Valzania che si incunea in area e va al tiro costringendo Cordaz alla parata di piede. L'azione prosegue, cross da destra per Parigini che, in fuorigioco, colpisce il palo di testa

58' ammonito Parigini (Cremonese)

56' rischia qualcosa la Cremonese su un cross rasoterra di Molina respinto in spaccata da Ravanelli e poco dopo su un tiro alto dello stesso Molina

50' ha iniziato bene la Cremonese e Parigini è in palla. E' proprio lui dare il là all'azione che porta Valzania al tiro: conclusione da fuori area e Cordaz si allunga per deviare in angolo

46' la Cremonese inizia la ripresa con il nuovo acquisto Parigini che si posizione sulla sinistra. Gli fa posto Piccolo

Secondo tempo

45' cambio Cremonese: Parigini per Piccolo

Fine primo tempo

37' occasione Cremonese: Ciofani prova la girata in area, il pallone diventa un assist per Palombi che spedisce fuori di pochissimo

26' ancora Cremonese in avanti, Paolombi ci prova con un destro a giro da lontano: facile parata di Cordaz

23' ripartenza velocissima della Cremonese: Piccolo lanciato in campo aperto, pallone leggermente lento e la difesa del Crotone riesce a rimontare; Piccolo prova ugualmente a tenere il pallone e dopo aver saltato due uomini offre la sfera a Valzania il cui tiro dal limite viene murato

20' ammonito Armenteros (Crotone)

11' fase di pressione del Crotone con la Cremonese in leggero affanno

8' grossa occasione per il Crotone, Ravaglia nega il gol a Simy (colpo di testa da 5 metri) con una grande parata

5' fase di studio non ancora terminata, nessuna delle due squadre ha ancora affondato con decisione

Fischio d'inizio

IL TABELLINO

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo (69' Mazzotta), Benali, Barberis, Crociata, Molina (78' Mustacchio); Armenteros (68' Jankovic), Simy. A disposizione: Figliuzzi, Festa, Golemic, Spolli, Bellodi, Mazzotta, Mustacchio, Jankovic, Golmet, Rutten, Maxi Lopez, Zak. All. Stroppa

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Migliore; Arini, Castagnetti, Valzania (86' Deli); Piccolo (45' Parigini), Palombi (73' Gaetano); Ciofani. A disposizione: De Bono, Volpe, Claiton, Gustafson, Boultam, Gaetano, Bignami, Deli, Crescenzi, Celar, Ceravolo, Parigini. All. Rastelli (squalificato, in panchina Rossi).

Arbitro: Ghersini di Genova (assistenti Affatato di Verbania e Rossi di Novara, quarto uomo Natilla di Molfetta).

Rete: 87' Simy.

Note: ammoniti Armenteros, Parigini e Deli.