Harakiri grigiorosso, Cremo ko 4-3 con il Pisa

CREMONA (31 gennaio 2020) - Incredibile e gravissimo passo falso della Cremonese che, allo Zini, in vantaggio di due gol si è fatta prima rimontare e poi superare dal Pisa. I grigiorossi sono stati sconfitti 4-3 al termine di una partita pazza, sì spettacolare e ricca di gol e occasioni ma anche costellata di errori in fase difensiva. Dopo una buonissima prima mezz'ora di gioco, la Cremonese in vantaggio 2 a 0 (reti di Deli e Palombi), ha iniziato a sbagliare troppo in uscita e il conseguente gol del Pisa - grave errore di Piccolo - ha ridato fiato ai toscani che hanno iniziato la ripresa a mille, giocando meglio della Cremonese. Il pareggio e il gol del 3 a 2 per il Pisa sono arrivati nei primi minuti. Poi il gol di Piccolo (punizione deviata dalla barriera) aveva rimesso in equilibrio la gara. Quando l'incontro sembrava destinato a finire 3 a 3 ecco, nel recupero, la beffa del gol dei toscani, segnato da Pisano con un colpo di testa in mischia. Nel finale concitato - nel quale i grigiorossi hanno protestato per un fallo ai danni di Zortea non fischiato nell'azione del gol - è stato espulso anche l'allenatore Rastelli. In precedenza era stato espulso anche Terranova per doppio cartellino giallo. Un ko inatteso, pesante per il morale e per la classifica.

LA CRONACA DELLA PARTITA

90'+5' Partita finita: Cremonese sconfitta in casa dal Pisa per 4 a 3

90'+3' GOL DEL PISA. Masucci calcia e il suo tiro viene deviato in porta da un colpo di testa di Pisano. Ravaglia incolpevole

90'+ 1' Terranova espulso per doppia ammonizione: al 90' era stato ammonito per una trattenuta a gioco fermo su Pisano in area di rigore. Al primo di recupero il secondo giallo per un fallo sulla trequarti difensiva

90' Concessi cinque minuti di recupero

85' Le squadre si sono molto allungate e ci sono continui ribaltamenti di fronte anche se i ritmi sono calati per la fatica che si fa sentire

82' Arini sfiora il gol del 4 a 3, il suo tiro salvato sulla linea di porta in modo fortunoso. Sul ribaltamento di fronte pericolosissimo cross del Pisa, attraversa l'area piccola di Ravaglia

81' Cremonese pericolosa con un bel tiro di Gaetano ribattuto in calcio d'angolo

75' Ultimo cambio grigiorosso: fuori Deli, dentro Gaetano

75' Cambio nel Pisa: entra Pisano, esce De Vitis

74' Bell'azione di Ciofani che, partendo da destra, si accentra e conclude di sinistro. Gori neutralizza in tuffo

69' Seconda sostituzione per la Cremo: fuori Palombi, dentro Ceravolo

69' Brutto fallo di Zortea a centrocampo, giallo per il difensore grigiorosso

68' Prima sostituzione per il Pisa: fuori Minesso, dentro Siega

65' Ribaltamento di fronte e grigiorossi pericolosi: prima Ciofani non riesce a girare in porta il bel cross dalla sinistra e poi Piccolo conclude troppo piano di sinistro favorendo la ribattuta della difesa

64' Pisa pericoloso con una conclusione ravvicinata di Pinato bloccata da Ravaglia

63' Prima sostituzione della Cremonese: fuori Bianchetti, dentro Zortea

61' Piccolo furoreggia sulla destra, salta due uomini e mette in mezzo un traversone pericoloso respinto in calcio d'angolo da Benedetti

60' Pirotecnico primo quarto d'ora di ripresa allo Zini: tre gol in quindici minuti. Manca ancora mezz'ora alla fine

58' PAREGGIO DELLA CREMONESE con un calcio di punizione di Piccolo deviato dalla barriera toscana. Nulla da fare per Gori

54' PISA IN VANTAGGIO con un gol di Birindelli, pronto a calciare di destro in porta da centro area dopo una ribattuta corta della difesa grigiorossa

53' PAREGGIO DEL PISA con un gol di Masucci bravo di testa a superare Claiton e battere Ravaglia sotto la traversa

52' Clamorosa occasione per la Cremonese che ha sfiorato il 3 a 1. Bravo Arini a involarsi sulla destra e a servire in mezzo per Palombi il cui tiro viene ribattuto

49' Pisa in attacco in quest'inizio di ripresa, alla ricerca del pareggio. Marin arriva alla conclusione ma spara il destro in curva

45' Finisce il primo tempo

43' Dopo aver subito il gol del Pisa la Cremonese è un po' in difficoltà: meno efficace nei raddoppi di marcatura e, anche inconsapevolmente, meno sicura nelle azioni di uscita dalla trequarti difensiva

36' GOL DEL PISA che accorcia le distanze con Minesso. Il gol dei toscani arriva dopo un errore della Cremonese in uscita dalla trequarti: Piccolo sbaglia il passaggio che viene intercettato da Vido che serve Minesso libero di concludere in porta e battere Ravaglia

34' Cremonese pericolosa con uno scatenato Palombi che partendo da sinistra converge al centro e conclude di destro. Il suo tiro viene ribattuto dalla difesa toscana

28' Tambureggiante azione dei grigiorossi che cercano di sfondare a sinistra prima con Piccolo e poi con Palombi. L'autore del raddoppio serve di tacco migliore che stringe troppo il suo tiro di sinistro

24' RADDOPPIO DELLA CREMONESE. Splendido pressing di Bianchetti sulla destra in fase offensiva. Il difensore grigiorosso ruba palla ai pisani in uscita e scarica in mezzo all'area per Palombi, bravissimo a segnare con una bella volée di destro da 7-8 metri dalla porta di Gori

23' A metà del primo tempo una Cremonese convincente continua a manovrare con attenzione nella sua metà campo e con buona fantasia sulla trequarti avversaria

19' Punizione calciata da Gucher sulla barriera

18' Per un fallo di Deli su Marin, calcio di punizione al limite dell'area per i toscani. Posizione molto pericolosa

16' Ancora una combinazione sulla sinistra fra Deli e Piccolo che conclude di destro lontano dai pali difesi da Gori

15' La Cremonese sfrutta la buona vena di Palombi e Piccolo e, sulla fascia sinistra, mette sotto pressione il Pisa

13' Pericoloso il Pisa con una bella azione di Lisi sulla sinistra, bravo a mettere in area di rigore un bel cross

12' Cremonese pericolosa con una ripartenza di Palombi sulla fascia sinistra. La difesa del Pisa si rifugia in calcio d'angolo

10' Il Pisa di organizzare una reazione dopo il gol a freddo subito da Deli. I toscani giostrano a centro campo, ma la Cremonese dà la sensazione di controllare bene ed essere pronta alle ripartenze

3' GOL della CREMONESE. Penetrazione sulla destra di Arini, che arrivato sulla linea di fondo, scarica all'indietro: un gioco da ragazzi per Deli insaccare l'1 a 0 grigiorosso. Per Deli è il primo gol con la maglia della Cremonese

1' Primo tempo

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Gustafson, Deli; Piccolo, Palombi, Ciofani.

A disp.: Volpe, De Bono, Crescenzi, Ravanelli, Zortea, Kingsley, Boultam, Gaetano, Castagnetti, Valzania, Ceravolo, Celar.

All.: Massimo Rastelli

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, pinato; Minesso, Masucci, Vido.

A disp.: Perilli, Dekic, Pisano, Belli, Siega, Moscardelli, Fabbro, Perazzolo.

All.: Luca D’Angelo

