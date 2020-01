Scandicci - E'più Pomì Casalmaggiore diretta ore 20.30

CASALMAGGIORE (29 gennaio 2020) - Sarà grande gioia o modesta delusione, obiettivo parziale centrato o ennesimo passo falso al momento di alzare l’asticella delle aspettative. Il primo match senza appello arriva stasera per la ÈPiù Pomì Casalmaggiore che nella tana della Savino del Bene Scandicci, cerca l’impresa per raggiungere un grande evento dopo le semifinali scudetto del 2017, per tornare a respirare, pur con le enormi difficoltà che comporterebbe, l’aria di una due giorni che mette in palio un trofeo. Il quarto di finale in gara unica che va in scena stasera in Toscana è ennesimo appuntamento imperdibile per una formazione che ha sempre fatto discretamente ma non ha mai piazzato la zampata, l’impresa in grado di far salire ulteriormente il termometro della passione aldilà dei risultati della stagione regolare. Anche stasera il cammino si presenta impervio ma non impossibile perché se l’anno scorso dall’altra parte della rete c’era una Busto Arsizio quadrata ma non irresistibile, quest’anno l’avversario di turno è la Savino del Bene Scandicci, formazione con budget e roster apparentemente fuori portata ma che è reduce da un girone d’andata a dir poco altalenante con relativo, inaspettato, cambio di guida tecnica.