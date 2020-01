Casalmaggiore - Perugia 1-0 (25-17)

CREMONA (19 gennaio 2020) -

STARTING SIX

E'Più Pomì Casalmaggiore: Antonijevic, C. Bosetti, Popovic, Cuttino, Carcaces, Stufi, Spirito (L)

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Raskie, Angeloni, Menghi, Montibeller, Lazic, Mio Bertolo, Cecchetto (L)

1 set - Casalmaggiore aggredisce il taraflex con ordine e disciplina e con il turno al servizio di Bosetti scrivo il primo break capitalizzato da Cuttino e Popovic per il 6-2 del time out Bovari. Le ragazze di Gaspari mandano a memoria lo spartito senza errori e per Perugia è difficile teneri il passo sul 14-7 del secondo time out ospite. Le rosa sporcano un po' la prestazione ai limiti della perfezione nel finale di set, ma Perugia riesce solo un paio di volte a fare due punti consecutivi e non fosse per l'ingresso del neoacquisto Crncevic per Lazic il 25-17 arriverebbe senza ulteriori scossoni.