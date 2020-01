Cremonese - Venezia (diretta alle 15)

CREMONA (18 gennaio 2020) - La Cremonese oggi pomeriggio alle 15 in casa riprende il campionato contro un Venezia che al pari dei grigiorossi vuole allontanarsi dalla zona a rischio della classifica. Perdere la gara di oggi farebbe deflagrare una bomba i cui effetti sono imprevedibili. L’astio di una piazza sfiduciata schizzerebbe ulteriormente alle stelle, precipiterebbe pure la stima della squadra incapace di trovare la scossa dopo due cambi in panchina. C’è una sola via oggi e non c’è più tempo per trovare giustificazioni. Rastelli torna allo Zini ma è come se fosse una prima volta per tanti motivi e oggi sarà la prima volta anche per la Var. Parte allo Zini infatti una fase di sperimentazione e di training arbitrale che coinvolgerà tutti i campi e tutte le giornate del girone di ritorno. Oggi la Var non interverrà sulle decisioni prese dall’arbitro perché sarà offline.

Fischio d'inizio alle 15