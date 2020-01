Lazio troppo forte (4-0), Cremonese eliminata

ROMA (14 gennaio 2020) - Troppo forte la Lazio per la Cremonese. I biancocelesti vincono 4-0 e superano il turno di Coppa Italia approdando ai Quarti di finale (giocheranno contro il Napoli). I grigiorossi hanno tenuto bene il campo per buona parte della gara, l'impegno era senza dubbio proibitivo. Rastelli ha tratto comunque alcune buone indicazioni che saranno utili per il campionato

Finisce 4-0 per la Lazio. Cremonese eliminata

89' GOL DELLA LAZIO - Colpo di testa del liberissimo Bastos , all'interno dell'area, su punizione di Jony

- Colpo di testa del liberissimo , all'interno dell'area, su punizione di Jony 86' la Lazio arriva ancora una volta al tiro pericolosamente con Patric, ottima deviazione di Ravaglia

83' altra incursione della Lazio con un diagonale da fuori di Jony respinto bene da Ravaglia

82' ammonito Deli (Cremonese)

79' ripartenza della Cremonese e ancora una volta Ciofani viene anticipato al momento della battuta a rete

73' cambio Lazio: Minala per Immobile

72' occasione Cremonese: Ciofani sfiora soltanto il pallone che termina fuori

71' cambio Cremonese: Valzania per Arini

67' ancora Lazio con un tiro ad incrociare di Adekanye che finisce oltre il palo lontano

66' occasione Lazio: punizione di Jony respinta da Ravaglia, palla a Immobile che prova a battere al volo senza fortuna

60' cambio Lazio: A. Anderson per Luiz Felipe

60' cambio Lazio: D. Anderson per Cataldi

59' ci prova la Cremonese: parato un tentativo di Ciofani

58' GOL DELLA LAZIO - Immobile realizza il calcio di rigore spiazzando Ravaglia

- realizza il calcio di rigore spiazzando Ravaglia 57' ammonito Castagnetti (Cremonese)

56' calcio di rigore della Lazio: Caracciolo trattiene Adekanye in area

54' cambio Cremonese: Boultam per Zortea

53' bella azione manovrata della Cremonese, la palla arriva in area a Palombi che calcia sul primo palo esaltando il riflesso di Proto: grande parata

52' gol annullato alla Lazio per un netto fuorigioco di Adekanye che era riuscito a superare Ravaglia in disperata uscita

49' occasione Lazio con un colpo di testa impreciso di Berisha su cross di Jony

46' ammonito Luis Felipe (Lazio)

Secondo tempo

Fine primo tempo

49' la Cremonese chiude in attacco con un bel tiro al volo di suola di Ciofani, su cross di Caracciolo, bloccato da Proto

47' buona azione della Lazio: immobile per Parolo che allarga su Patric; cross respinto da Ravaglia e Parolo calcia fuori al volo

46' contropiede della Cremonese: Deli centra per Ciofani che viene anticipato

45' quattro minuti di recupero

44' insiste la Lazio con un pallone in mezzo di Bastos, Ravaglia non trattiene e la difesa libera

40' la Lazio esercita un prolungato possesso palla, fitta rete di passaggi alla ricerca dello spiraglio giusto per il terzo gol. La Cremonese non riesce più a uscire in questa fase

36' occasione per la Lazio: punizione di Jony, mischia in area, Parolo e Adekanye non riescono a trovare lo spiraglio giusto

31' occasione per la Lazio con Patric che si accentra e calcia debolmente rasoterra dal limite: Ravaglia blocca senza problemi

30' cambio Cremonese: Ravaglia per Agazzi

29' Agazzi non ce la fa, esce in barella. Si prepara Ravaglia. Per Agazzi un taglio profondo sul ginocchio sinistro (provocato dai tacchetti del compagno Renzetti), ma non si tratta di un infortunio grave

28' Agazzi ancora a terra, sembra non poter proseguire la gara

26' GOL DELLA LAZIO - Raddoppio di Parolo che trova il tocco decisivo tra Renzetti e Agazzi su un cross di Jony. Il portiere resta a terra dopo aver subito un colpo nello scontro tra i tre giocatori

- Raddoppio di che trova il tocco decisivo tra Renzetti e Agazzi su un cross di Jony. Il portiere resta a terra dopo aver subito un colpo nello scontro tra i tre giocatori 24' nuovo attacco della Cremonese: cross morbido per Palombi che, contrastato da Jony, colpisce debolmente di testa: blocca Proto

20' la Cremonese è sotto di un gol ma non si è demoralizzata e continua ad essere ben messa in campo

12' la Cremonese è viva: Deli supera Bastos sulla sinistra, tenta il tiro a rientrare e il pallone deviato finisce fuori

10' GOL DELLA LAZIO - Cross basso di Jony, Agazzi esce ma non trattiene il pallone che finisce sui piedi di Patric per il tap in decisivo

- Cross basso di Jony, Agazzi esce ma non trattiene il pallone che finisce sui piedi di per il tap in decisivo 6' occasione per la Lazio con un tiro al volo di Immobile respinto da Bianchetti. Proteste del giocatore biancoceleste per un tocco di braccio del difensore della Cremonese

5' la Cremonese ha avuto un buon approccio alla gara, soddisfatto mister Rastelli

4' sull'altro fronte la Cremonese risponde immediatamente con Deli che si aggiusta il pallone e prova la conclusione a giro che finisce di poco sul fondo

3' prima occasione della Lazio con Adekanye che sfrutta una respinta della difesa e calcia fuori

Fischio d'inizio

FORMAZIONI - Nella Cremonese, in attacco, spazio alla copia Palombi-Ciofani. Nella Lazio parte titolare il capocannoniere di Serie A, Ciro Immobile

- Nella Cremonese, in attacco, spazio alla copia Palombi-Ciofani. Nella Lazio parte titolare il capocannoniere di Serie A, Ciro Immobile L'ALTRA SFIDA - La vincente tra Lazio e Cremonese affronterà il Napoli nei Quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Gattuso ha battuto 2-0 il Perugia con una doppietta di Insigne

IL TABELLINO

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe (60' A. Anderson), Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi (60' D. Anderson), Berisha, Jony; Adekanye, Immobile (73' Minala). A disposizione: D. Anderson, Vavro, Silva, Casasola, Lazzari, Luis Alberto, Minala, A. Anderson, Milinkovic-Savic, Strakosha, Guerrieri. All. S. Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi (30' Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea (54' Boultam), Arini (71' Valzania), Castagnetti, Deli, Renzetti; Palombi, Ciofani. A disposizione: Volpe, Ravaglia, Ravanelli, Migliore, Bia, Bignami, Boultam, Girelli, Gustafson, Valzania, Ceravolo. All. Rastelli.

Arbitro: Maggioni di Lecco (assistenti Robilotta di Sala Consilina e Sechi di Sassari, quarto uomo Giua di Olbia).

Reti: 10' Patric, 26' Parolo, 58' (rig.) Immobile, 89' Bastos.

Note - Ammoniti Luis Felipe, Castagnetti, Deli.