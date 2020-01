Cremonese, addio a Baroni: in panchina torna Rastelli

CREMONA (8 gennaio 2019) - Addio a Marco Baroni, torna Massimo Rastelli. Nuovo avvicendamento sulla panchina della Cremonese con il tecnico campano, ancora sotto contratto, che sostituisce l'allenatore che gli era subentrato dopo sette giornate di campionato.

L’esonero di Baroni è giunto in mattinata come un fulmine a ciel sereno. Rastelli - che già domani dirigerà due allenamenti - aveva preso in mano la squadra nel novembre 2018 e ha visto nascere la nuova rosa la scorsa estate. Dopo un precampionato senza sconfitte, l'allenatore di Torre del Greco era stato allontanato dalla panchina dopo sette giornate con un media punti di 1,42 a gara, la migliore di queste tre stagioni trascorse in serie B.

