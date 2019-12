La Cremonese sprofonda con il Pordenone di Tesser

UDINE (29 dicembre 2019) - La Cremonese sprofonda in casa del Pordenone. La squadra di Tesser - e di molti ex grigiorossi - continua la propria corsa al secondo posto in classifica, mentre l'undici di Baroni è sempre più invischiato nella zona retrocessione. Il match è stato deciso da un bel gol di Ciurria, una delle rare occasioni create dai ramarri. Occasioni che invece ha creato in quantità maggiore la Cremonese, tutte però sprecate per mancanza di concretezza e cattiveria e per un pizzico di sfortuna.

Finisce 1-0 per il Pordenone

95' buona opportunità per la Cremonese con Ciofani che spizza per Ceravolo il cui tiro viene respinto; dall'altra parte ci prova Giavazzi, blocca Agazzi

91' grossa occasione per la Cremonese: grande riflesso di Di Gregorio su Terranova e palla in angolo; sull'azione dalla bandierina tiro di Gustafson sul fondo

90' cinque minuti di recupero

89' cambio Cremonese: Soddimo per Bianchetti

86' ammonito Bianchetti (Cremonese)

83' occasione Pordenone: colpo di testa di De Agostini sul fondo

71' ammonito Arini (Cremonese)

70' cambio Cremonese: Palombi per Zortea

70' cambio Pordenone: Candellone per Strizzolo

68' ammonito Mazzocco (Pordenone)

63' cambio Pordenone: Mazzocco per Pobega

61' altro attacco della Cremonese; punizione di Piccolo, palla vagante che finisce sui piedi di Bianchetti che calcia troppo debole

58' cambio Pordenone: Giavazzi per Chiaretti

55' prima occasione del secondo tempo per la Cremonese: Migliore stacca su cross di Zortea, palla alta

Secondo tempo

45' cambio Cremonese: Ciofani per Deli

Fine primo tempo In archivio la prima parte di gara con la Cremonese sotto di un gol ma che ha giocato meglio del Pordenone

37' punizione al limite dell'area per la Cremonese (il fallo su Ceravolo era in realtà avvenuto all'interno dei 16 metri e l'azione era viziata da un fuorigioco): calcia Piccolo, pallone centrale e bloccato da Di Gregorio

35' ammonito Deli (Cremonese)

35' ammonito Almici (Pordenone)

26' poche occasioni in questa fase di gara: gioco spezzettato, molti fischi dell'arbitro

16' Cremonese vicina al pareggio: Gustafson va al tiro dopo un bella azione manovrata, il pallone è indirizzato nell'angolina, Di Gregorio si allunga e devia

14' occasione per la Cremonese con Ceravolo che, in area, si gira ma calcia debolmente tra le braccia del portiere

10' GOL DEL PORDENONE - Gran botta di Ciurria da fuori area, un missile che non lascia scampo ad Agazzi. Ciurria bravo a battere al volo un pallone respinto da Ceravolo su punizione di Burrai

- Gran botta di da fuori area, un missile che non lascia scampo ad Agazzi. Ciurria bravo a battere al volo un pallone respinto da Ceravolo su punizione di Burrai 5' buon inizio della Cremonese

2' occasionissima Cremonese con un tiro a incrociare di Ceravolo parato dal portiere, sulla respinta Deli non riesce a ribadire in rete

Fischio d'inizio

IL TABELLINO

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Zammarini, Burrai, Pobega (63' Mazzocco); Chiaretti (58' Giavazzi); Strizzolo (70' Candellone), Ciurria. A disposizione: Bindi, Ronco, Stefani, Gavazzi, Semenzato, Pasa, Monachello, Mazzocco, Misuraca, Zanon, Candellone. All.Tesser.

Cremonese (3-4-2-1): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti (89' Soddimo), Terranova; Zortea (70' Palombi), Arini, Gustafson, Migliore; Piccolo, Deli (45' Ciofani); Ceravolo. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Claiton, Ciofani, Soddimo, Palombi, Bignami, Castagnetti, Caracciolo, Renzetti. All. Baroni.

Arbitro: Serra di Torino (assistenti Muto di Torre Annunziata e Miele di Torino; quarto uomo Amabile di Vicenza.

Rete: 10' Ciurria.

Note - Ammoniti Almici, Mazzocco, Deli, Arini e Bianchetti.