Prima domina e poi crolla. La Vanoli sconfitta a Brescia (91-76)

BRESCIA (26 dicembre 2019) - Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca quella nel derby contro Brescia (91-76). La Vanoli nei primi due quarti era andata in fuga staccando gli avversari anche di 14 punti ma poi, dopo l'intervallo, la luce si è spenta e la partita è completamente cambiata. Brescia ha cominciato a recuperare e i biancoblu non sono più riusciti a bucare la retina (solo 25 punti messi a referto nel terzo e quarto tempo).

ULTIMO QUARTO 24-10

TERZO QUARTO 28-15

SECONDO QUARTO 19-22

PRIMO QUARTO 20-29

