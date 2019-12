Pistoia-Vanoli: diretta ore 20,45

CREMONA (15 dicembre 2019) - Nella peggiore condizione fisica, senza tre pedine fondamentali come il capitano e leader Travis Diener, la guardia Jordan Mathews e l'eroe dell'ultima giornata Vojislav Stojanovic, l'uomo capace di francobollare e mandare in tilt un campionissimo come Milos Teodosic. La Vanoli, nonostante le contemporanee disavventure di roster, scende in campo questa sera a Pistoia (ore 20.45), ospite della Oriora, ugualmente con il sorriso sulle labbra e la serenità di chi arriva a questo appuntamento sull'onda lunga di cinque successi consecutivi. Ma ugualmente con la consapevolezza delle forti motivazioni che porterà sul parquet la compagine toscana, invischiata nella zona calda della classifica (si trova al penultimo posto a quota 6, in coabitazione con Trieste), con soli tre successi all'attivo sulle 12 gare sin qui disputate.



Alcuni siti specializzati hanno rimbalzato la notizia dell’imminente arrivo in casa biancoblu della guardia statunitense Malachi Richardson, rilasciato in questi giorni dalla formazione israeliana dell’Hapoel Holon. Classe 1996 (ha compiuto 23 anni lo scorso 5 gennaio), 198 centimetri di altezza, nativo di Trenton, New Jersey, Richardson vanta 70 gare in NBA - 47 con i Sacramento Kings e 23 con i Toronto Raptors - a 2.8 punti di media. Dalla società cremonese non arrivano né conferme né smentite, anche se le voci insistenti parlano di uno stato molto avanzato della trattativa.

