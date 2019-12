Cremonese-Perugia 1-0: fine primo tempo

Fine del primo tempo senza recupero: squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo molto emozionante, giocato in velocità e ricco di occasioni da gol

45' Perugia vino al pareggio con un gran tiro di Nicolussi Caviglia che finisce di pochissimo sopra la traversa di Agazzi

36' Di Chiara sulla sinistra ruba palla a Piccolo e poi conclude a rete. Agazzi in due tempi

33' Palombi, dopo un fallo laterale di Migliore, si libera del difensore ma il suo tiro a giro finisce lontano dai pali della porta difesa da Vicario

29' Miracolo di Vicario su Ceravolo su una ribattuta dopo un'azione di calcio d'angolo

28' Cremonese vicina al raddoppio con Migliore che dal vertice dell'area di rigore tira a giro di destro e colpisce l'incrocio dei pali

26' Dopo lo svantaggio il Perugia ha preso in mano la partita, la Cremonese sta soffrendo

24' Brividi per la Cremonese e per Agazzi: dopo una bella triangolazione con Nicolussi, Capone va alla conclusione che si spegne sul fondo di pochissimo

23' Calcio di punizione di Piccolo, pallone sopra la traversa

22' Doppia ammonizione: prima Di Chiara e poi Caracciolo

21' Il Perugia attacca alla ricerca del pareggio e la Cremonese può ribattere in contropiede. Partita molto bella e veloce

19' Clamorosa doppia occasione da gol del Perugia: prima Falzerano e poi Balic impegnano Agazzi che salva tutto

17' Bella azione dei grigiorossi con Palombi che di tacco libera Zortea il cui tiro di sinistro viene parato da Vicario

13' GOL della CREMONESE: in rete Claiton. Il difensore grigiorosso anticipa tutti e mette in porta dopo un rimpallo, ma sul gol pesa una sospetta posizione di fuorigioco proprio di Claiton. Molte le proteste del Perugia e della panchina umbra, ma il gol è stato convalidato, Cremonese in vantaggio.

10' Squadre corte, pressing alto e ritmi buoni in questo inizio di partita. Difficile per entrambe le squadre organizzare trame di gioco precise

6' Apertura di Valzania per Migliore, cross sul secondo palo. Il colpo di testa di Ceravolo si spegne a lato

1' Il Perugia si affaccia in avanti e Falzerano conclude dal limite. Pallone a lato

Partita iniziata, giornata umida, terreno in buone condizioni. Calcio d'avvio ritardato di un paio di minuti per sistemare la rete di una porta. Cremonese in divisa bianca, Perugia con un completo scuro

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-4-2-1): Agazzi; Bianchetti, Claiton, Caracciolo; Zortea, Gustafson, Valzania, Migliore; Piccolo, Palombi; Ceravolo. A disp.: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Terranova, Renzetti, Deli, Soddimo, Castagnetti, Arini, Ciofani.

All.: Marco Baroni

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Balic, Carraro, Nicolussi Caviglia; Capone, Falzerano; Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Nzita, Mazzocchi, Konaté, Falasco, Buonaiuto, Melchiorri, Falcinelli.

All.: Massimo Oddo

CREMONA (15 dicembre 2019) - Non c’è bisogno di tante parole per spiegare quanto sia importante la partita di oggi: allo Zini arriva il Perugia trascinato dal bomber Iemmello, la Cremonese naviga in zona playout, a dispetto della rosa allestita in estate. I punti valgono almeno il doppio e da qui alla fine del girone di andata sarà sempre così. Con che formazione scenderanno in campo i grigiorossi? Manca Mogos e Baroni ha dichiarato che Zortea ha il 90 per cento di probabilità di prenderne il posto. Terranova ha avuto un po’ di febbre, ma dovrebbe farcela. Lo stesso vale per Gustafson e, forse, anche per Piccolo. Il quale a Verona col Chievo è tornato in campo e ha dato l’impressione di essere subito brillante. Che sia un rischio schierarlo dall’inizio è evidente. Ma il tempo degli indugi è finito da un pezzo e, allora, se non ora, quando? E poi c’è il problema del gol: perché non provare la soluzione Piccolo dall’inizio e vedere se cambia qualcosa? È un’idea che Baroni starà senz’altro soppesando.

